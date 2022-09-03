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Уряд схвалив законопроєкт про новий митний тариф

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд схвалив законопроєкт про новий митний тариф
Ставки ввізного мита на товари – не змінюються
фото: armyinform

Ключова мета – перейти з класифікатора товарів 2017 року на класифікатор 2022 року

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який відповідатиме вимогам Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Головна мета законопроєкту – перейти з класифікатора товарів 2017 року на класифікатор 2022 року, який вже використовують наші основні торговельні партнери.

Зміни торкнуться:

  • об’єднання по окремих позиціях декількох кодів в один задля уникнення ручного маніпулювання ними у разі відмінних ставок мита;
  • деталізація одного коду у декілька, де це має суттєве значення для більш точної класифікації товару;
  • виключення з Митного тарифу товарів, що вже не використовуються у міжнародній торгівлі;
  • доповнення Митного тарифу новими видами товарів, що почали вироблятися після 2017 року;
  • усунення розбіжностей з нашими партнерами у товарних кодах під час митного оформлення, забезпечення гармонізації митної статистики.

Гетманцев додав, що  ставки ввізного мита на товари не змінюються. Законопроєкт має пройти голосування ВРУ, а його оперативне прийняття важливо у світлі початку роботи з 1 жовтня «митного безвізу» з ЄС.

Раніше Гетманцев повідомив, що військовозобов'язаним чоловікам поки що не дозволяють виїжджати з України навіть під заставу 200 тисяч гривень, як обіцяли з 1 вересня. 

Теги: економіка уряд Данило Гетманцев

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