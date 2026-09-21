Курс валют 21 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,67 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 21 вересня 2026 року. Порівняно з 20 вересня, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка помітно не змінився. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,67, євро – 51,19 грн, польського злотого – 11,73 грн.
Курс валют станом на 21 вересня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,6743
|51,1981
|59,6196
|11,7356
|54,1093
|
Ощадбанк
|44,55 / 44,85
|51,10 / 51,75
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,45 / 44,84
|50,99 / 51,81
|59,45 / 60,24
|11,69 / 11,82
|-
|
ПУМБ
|44,50 / 45,10
|51,10 / 51,80
|59,00 / 60,40
|11,60 / 11,90
|-
|
monobank
|44,43 / 44,83
|51,07 / 51,77
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,50 / 44,92
|51,10 / 51,75
|57,40 / 60,80
|11,10 / 12,10
|51,50 / 55,30
|
OTP Bank
|44,30 / 44,90
|50,90 / 51,90
|-
|-
|53,85 / 54,75
|
Укрсиббанк
|44,50 / 44,99
|51,10 / 51,75
|59,00 / 60,90
|-
|54,10 / 55,40
За тиждень долар США подорожчав. Водночас польський злотий, євро, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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