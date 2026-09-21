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Курс валют 21 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Курс валют 21 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 20 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,67 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 21 вересня 2026 року. Порівняно з 20 вересня, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка помітно не змінився. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,67, євро – 51,19 грн, польського злотого – 11,73 грн.

Курс валют станом на 21 вересня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,6743 51,1981 59,6196 11,7356 54,1093
Ощадбанк Ощадбанк
 44,55 / 44,85 51,10 / 51,75 - - -
Приватбанк Приватбанк
 44,45 / 44,84 50,99 / 51,81 59,45 / 60,24 11,69 / 11,82 -
ПУМБ ПУМБ
 44,50 / 45,10 51,10 / 51,80 59,00 / 60,40 11,60 / 11,90 -
monobank monobank
 44,43 / 44,83 51,07 / 51,77 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,50 / 44,92 51,10 / 51,75 57,40 / 60,80 11,10 / 12,10 51,50 / 55,30
OTP Bank OTP Bank
 44,30 / 44,90 50,90 / 51,90 - - 53,85 / 54,75
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,50 / 44,99 51,10 / 51,75 59,00 / 60,90 - 54,10 / 55,40
* курс валют станом на 09:29 21 вересня 2026 року

За тиждень долар США подорожчав. Водночас польський злотий, євро, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют Україна ціни гроші гривня НБУ Нацбанк

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