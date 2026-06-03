Гроші за непридатне житло: Рада розгляне законопроєкт для тисяч переселенців

Нерухомість, розташовану на територіях визнаних непридатними для життєдіяльності, прирівняють до знищених об'єктів

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На розгляді парламенту перебуває законопроєкт, який може вирішити питання надання компенсацій за житло в зонах найінтенсивніших бойових дій

Верховна Рада розгляне законопроєкт №11444. У разі його прийняття власники об'єктів нерухомого майна, яке розташовано на території, непридатній для життєдіяльності, матимуть право на компенсації.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у відповідь на петицію заявив, що ключовим фактором може стати саме непридатність самої території для безпечної життєдіяльності людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь петиції.

Наразі на розгляді Верховної Ради перебуває профільний проєкт закону №11444, який вносить масштабні зміни до системи регулювання питань, пов'язаних із компенсаціями за пошкоджені об'єкти внаслідок збройної агресії РФ, а також оновлює правила ведення Державного реєстру майна.

Відповідно до тексту законопроєкту №11444, об'єкти нерухомого майна, які розташовані на територіях, визнаних непридатними для життєдіяльності, з метою отримання фінансової допомоги чи житлових сертифікатів прирівнюються до знищених об'єктів нерухомого майна.

Як зазначив Олексій Кулеба, у разі успішного голосування у сесійній залі Верховної Ради, уряд та центральні органи виконавчої влади зобов'язуються оперативно розробити та ухвалити весь пакет підзаконних актів. Це необхідно для негайного запуску альтернативних підходів до надання допомоги постраждалим громадянам.

Законодавці пропонують чітко розмежувати поняття зруйнованого будинку та зруйнованого середовища. До територій, непридатних для життєдіяльності, відноситимуть ті населені пункти (міста, селища чи села), де фактичний загальний стан критичної, соціальної та житлової інфраструктури унеможливлює нормальну людську активність.

Мова йде про території, де повністю або критично знищено системи водо-, газо- та електропостачання без можливості їх швидкого відновлення, зруйновано логістичні ланцюжки, медичні та освітні заклади, а також існує постійна висока мінна небезпека або загроза для життя через географічну близькість до ліній руйнувань.

Раніше власники вцілілих квартир чи будинків у таких «вимерлих» містах не могли претендувати на сертифікати єВідновлення, оскільки їхнє майно фізично не було розбите снарядами. Новий закон усуне цю несправедливість.

20 травня петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом надати право на компенсації мешканцям зон активних бойових дій стрімко набрала необхідні для обов'язкового розгляду 25 тисяч голосів.

Автори звернення наголошували, що тисячі українців де-юре залишаються власниками квадратних метрів у прифронтових громадах, але де-факто позбавлені можливості туди повернутися та проживати через відсутність елементарних умов для існування. Реалізація законопроєкту №11444 дозволить цим людям отримати державну підтримку та придбати нове житло в безпечніших регіонах України.

Нагадаємо, уже 160 родин, які через війну втратили дім і були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, придбали нове житло в межах програми «єВідновлення». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

«Йдеться про механізм житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни. Люди самостійно обирають, де будувати нове життя. Механізм охоплює різні регіони України – від Київщини до Закарпаття», – наголошує міністр.

Зазначається, що станом на зараз найбільше житла придбано у Київській області – 61 ваучер на понад 121 млн грн. Далі – Дніпропетровщина (29 ваучерів на 58 млн грн), Миколаївщина (20 на 40 млн грн), Київ (16 на 32 млн грн) та Одещина (9 на майже 18 млн грн). Загалом житлові ваучери використані у 14 регіонах України.