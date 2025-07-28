Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Комп’ютерний зір, обробка документів та автоматизація звернень: як Metinvest Digital використовує ШІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Комп’ютерний зір, обробка документів та автоматизація звернень: як Metinvest Digital використовує ШІ
«Метінвест» впроваджує інструменти штучного інтелекту для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві
фото: depositphotos.com

У Metinvest Digital розповіли, які рішення ШІ найбільше допоможуть в автоматизації бізнесу 

Як українська IT-компанія, що спеціалізується на цифровій трансформації, Metinvest Digital впроваджує технології на основі штучного інтелекту. На підприємствах Групи «Метінвест» ШІ використовують для автоматизації бізнес-процесів, контролю якості продукції та у сфері охорони праці. При цьому деякі реалізовані рішення можна застосувати не лише в промисловості, тому Metinvest Digital ділиться своєю експертизою з іншими компаніями на зовнішньому ринку.

«Впровадивши ШІ в металургії, ми проаналізували, що можемо запропонувати ринку. Цього року ми почали співпрацювати з іншими великими бізнесами, зокрема з лідерами ринків фармакології, агросектору, ритейлу і навіть виробництва меблів», – розповів керівник R&D-центру Metinvest Digital Максим Баланюк під час тренінгу для фахівців Фонду Ріната Ахметова. 

За його словами, для бізнесу найбільш корисними є рішення на основі MyOCR (Інтелектуальна система обробки документів), SPAIS (Єдине рішення для систем комп’ютерного зору) та корпоративні перекладачі.  

Також інтерес викликає інтелектуальна система підтримки AI Service Desk, яка автоматизує обробку звернень користувачів – зокрема, функції перекладу та зміни формату потенційно можуть спростити процес оброблення інформації. 

Як відомо, наразі «Метінвест» Ріната Ахметова впроваджує інструменти штучного інтелекту для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві. Один із реалізованих продуктів – рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості напівфабрикатів у реальному часі, яке стало для компанії справжнім проривом.

Також R&D-центр Metinvest Digital розробляє рішення у сфері RPA (Robotic Process Automation), які дають змогу автоматизувати повторювані та рутинні операції за допомогою програмних роботів. Ці роботи імітують дії людини, взаємодіючи з цифровими системами та застосунками – ERP, CRM, базами даних і вебдодатками – без потреби змінювати наявну інфраструктуру.

Читайте також:

Теги: штучний інтелект бізнес технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закон запроваджує державну реєстрацію права вимоги
Зеленський підписав закон щодо факторингу в Україні: що змінилося
Вчора, 17:44
«Це божевілля». Гендиректор OpenAI розповів про небезпеку, яку несе штучний інтелект
«Це божевілля». Гендиректор OpenAI розповів про небезпеку, яку несе штучний інтелект
23 липня, 21:49
Гендиректор Федерації роботодавців транспорту пояснив, чому держава має дотувати пасажирські перевезення залізницею
Гендиректор Федерації роботодавців транспорту пояснив, чому держава має дотувати пасажирські перевезення залізницею
23 липня, 13:57
У 211 випадках майно вже повернуто законним власникам
Генпрокурор заявив про закриття понад 30% кримінальних проваджень щодо бізнесу
19 липня, 13:59
Використання ШІ-інструментів дозволило Netflix профінансувати шоу зі значно меншими витратами
Руйнування будівлі в Буенос-Айресі: Netflix використав штучний інтелект у серіалі
18 липня, 21:52
Віртуальний помічник має допомогти користувачам у вирішенні проблем
Ощадбанк робить спробу замінити працівників штучним інтелектом
16 липня, 11:04
Диференційовані коефіцієнти до залізничних тарифів у напрямку портів порушують антимонопольне законодавство – ЕВА
Диференційовані коефіцієнти до залізничних тарифів у напрямку портів порушують антимонопольне законодавство – ЕВА
9 липня, 13:05
Нова технологія штучного інтелекту зробить найбільший у світі парк промислових роботів розумнішим та ефективнішим
На складах Amazon працюватиме більше роботів, аніж людей
2 липня, 11:27
Комп'ютерна томографія хворої людини
Штучний інтелект від Microsoft перевершив лікарів у діагностиці складних захворювань
1 липня, 13:43

HiTech

Комп’ютерний зір, обробка документів та автоматизація звернень: як Metinvest Digital використовує ШІ
Комп’ютерний зір, обробка документів та автоматизація звернень: як Metinvest Digital використовує ШІ
Компанія Ілона Маска запланувала масове вживлення чипів
Компанія Ілона Маска запланувала масове вживлення чипів
Starlink відновив свою роботу після масштабного збою
Starlink відновив свою роботу після масштабного збою
«Це божевілля». Гендиректор OpenAI розповів про небезпеку, яку несе штучний інтелект
«Це божевілля». Гендиректор OpenAI розповів про небезпеку, яку несе штучний інтелект
Туреччина продемонструвала свою першу гіперзвукову балістичну ракету
Туреччина продемонструвала свою першу гіперзвукову балістичну ракету
Україна та Данія розроблятимуть перехоплювач дронів зі штучним інтелектом
Україна та Данія розроблятимуть перехоплювач дронів зі штучним інтелектом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
6161
Помер одіозний аграрій, який за життя збудував собі мавзолей
4303
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3931
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці
2809
Амбасадорка руху, який викрадає українських дітей, виграла чемпіонат світу з фехтування

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua