Глава Спілки виробників будматеріалів вказав на ключову проблему «Укрзалізниці»

Керівництво «Укрзалізниці» має сфокусуватися на подоланні збитків у пасажирському секторі – Салій

Менеджмент Укрзалізниці повинен зосередитися на реальних кроках щодо вирішення проблеми зі збитковістю пасажирських перевезень, а не підвищувати тарифи на вантажі. Про це заявив президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій.

Він нагадав, що у 2022 році, під час війни, вантажні тарифи УЗ були «карколомно» підвищені до надмірного рівня, що створило додаткове навантаження на бізнес, який і без того працює у надскладних умовах.

«Залізниця перетворилася на фактично п’яту податкову службу. Через тарифи вона просто вилучає кошти з експортерів і підприємців. Керівництво УЗ має вести перемовини з партнерами, знаходити інвестиції, показувати свій менеджерський талант. Менеджерський талант не може полягати у тому, щоб підвищувати вантажні тарифи. Не треба погіршувати можливості для наших експортерів, які хоч що-небудь продають», - підкреслив Салій.

Як відомо, у 2024 році Укрзалізниця отримала 20,39 млрд грн операційного прибутку від вантажних перевезень. Значна частина цих коштів була спрямована на покриття збитків від пасажирських перевезень у межах механізму крос-субсидування.

Бізнес-спільнота неодноразово критикувала цю практику як економічно необґрунтовану та таку, що суперечить європейському законодавству. Європейська бізнес асоціація звернулися до уряду з проханням врахувати компенсації Укрзалізниці у проєкті Державного бюджету на 2026 рік. Відповідні пропозиції були адресовані Мінфіну та Міністерству розвитку громад і територій.