За 7 місяців ДТЕК виготовив 1,4 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
За 7 місяців ДТЕК виготовив 1,4 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку

Машинобудівники підтримали потреби шахтарів

За сім місяців 2025 року машинобудівники ДТЕК виготовили 1,4 млн запчастин для забезпечення стабільного вуглевидобутку Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що в січні – липні цього року машинобудівники виготовили та відремонтували 1 992 одиниці гірничо-шахтного устаткування, серед яких — чотири нових комбайни для проведення гірничих виробок. Окрім того, машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши 1,4 млн запчастин та комплектуючих.

«Машинобудівники ДТЕК Енерго продовжують бути надійною опорою у забезпеченні українських шахт важливим обладнанням. Завдяки їхній роботі вугледобувні підприємства можуть надійніше працювати, підтримувати видобуток, а енергетики – впевненіше проходити літні пікові навантаження та готуватися до найближчого опалювального сезону», – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував майже 3 млрд грн в забезпечення стабільного вуглевидобутку.

Теги: енергетика ДТЕК

Бізнес

За 7 місяців ДТЕК виготовив 1,4 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
За 7 місяців ДТЕК виготовив 1,4 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
Яким було літо для українських бізнесменів? Опитування зафіксувало тривожні тренди
Яким було літо для українських бізнесменів? Опитування зафіксувало тривожні тренди
Відтермінування CBAM можливе, але потребує системних кроків від України – експерт
Відтермінування CBAM можливе, але потребує системних кроків від України – експерт
Очільник «Укргідроенерго» пропонує вирівняти прайс-кепи на ринку електроенергії протягом доби
Очільник «Укргідроенерго» пропонує вирівняти прайс-кепи на ринку електроенергії протягом доби
Центр Разумкова розвінчав маніпуляції щодо підвищення цін на електроенергію
Центр Разумкова розвінчав маніпуляції щодо підвищення цін на електроенергію
Київ, Київщина та Львівщина: де в Україні найбільше банкрутів
Київ, Київщина та Львівщина: де в Україні найбільше банкрутів

