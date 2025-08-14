За 7 місяців ДТЕК виготовив 1,4 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
Машинобудівники підтримали потреби шахтарів
За сім місяців 2025 року машинобудівники ДТЕК виготовили 1,4 млн запчастин для забезпечення стабільного вуглевидобутку Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що в січні – липні цього року машинобудівники виготовили та відремонтували 1 992 одиниці гірничо-шахтного устаткування, серед яких — чотири нових комбайни для проведення гірничих виробок. Окрім того, машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши 1,4 млн запчастин та комплектуючих.
«Машинобудівники ДТЕК Енерго продовжують бути надійною опорою у забезпеченні українських шахт важливим обладнанням. Завдяки їхній роботі вугледобувні підприємства можуть надійніше працювати, підтримувати видобуток, а енергетики – впевненіше проходити літні пікові навантаження та готуватися до найближчого опалювального сезону», – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.
Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував майже 3 млрд грн в забезпечення стабільного вуглевидобутку.