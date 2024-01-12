МЗС підтвердило захоплення українців у полон на території Сомалі

На території Сомалі взято в полон чотирьох українців та п'ятьох іноземців

Українські громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії

МЗС підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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«Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом з українцями на борту були також п‘ятеро іноземців», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН.

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«Посольство України в Кенії та Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів. З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом з іншими причетними відомствами нашої держави», – додав Ніколенко.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що в полоні в хуситів перебуває четверо українських моряків, а держава вже працює над їхнім звільненням.

Зазначимо, уночі 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано понад 10 об'єктів у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Згодом президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив удари по базах хуситів в Ємені.

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Зокрема, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.