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МЗС підтвердило захоплення українців у полон на території Сомалі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
МЗС підтвердило захоплення українців у полон на території Сомалі
На території Сомалі взято в полон чотирьох українців та п'ятьох іноземців
фото з відкритих джерел

Українські громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії

МЗС підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом з українцями на борту були також п‘ятеро іноземців», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН.

«Посольство України в Кенії та Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів. З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом з іншими причетними відомствами нашої держави», – додав Ніколенко.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що в полоні в хуситів перебуває четверо українських моряків, а держава вже працює над їхнім звільненням.

Зазначимо, уночі 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано понад 10 об'єктів у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Згодом президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив удари по базах хуситів в Ємені.

Зокрема, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.

Читайте також: США та Британія готуються завдати ударів по хуситах в Ємені – The Guardian
Теги: українці полон МЗС

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