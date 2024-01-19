Українець Молчанов створив сенсацію на турнірі Аus Open 2024

Українець з напарником сенсаційно обіграв перших ракеток світу

Український тенісист Денис Молчанов несподівано пробився до 1/8 фіналу парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії 2024.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У другому раунді українець та його напарник Нікола Чачич (Сербія) сенсаційно обіграли перших ракеток світу Івана Додіга (Хорватія) та Остіна Крайчека (США) за 2 год та 40 хв.

Молчанов вдруге в кар'єрі пробився до 3-го раунду Australian Open. У 2012 році він разом із ще одним українцем Олександром Долгополовим поступився в першому раунді, а в 2019 дійшов до другого раунду зі словаком Ігорем Зеленаєм.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 1/8 фіналу Молчанов і Чачич зіграють проти переможців матчу Болеллі/Вавасорі – Маю/Роже Васслен.

Нагадаємо, сім тенісисток в основі Australian Open є новим рекордом України на австралійському тенісному мейджорі – до цього найбільше спортсменок (шість гравчинь) представляли нашу країну в Мельбурні у 2008 році. Останні учасниці визначилися в Мельбурні в п'ятницю, 12 січня.