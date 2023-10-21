Видатки на оборону в бюджеті-2024 можуть зрости до 2 трлн грн

Наступний рік має стати вирішальним для розвитку виробництва зброї в Україні

У бюджеті України на 2024 рік видатки на оборону можуть зрости 1,9 трлн грн, оскільки основними пріоритетами бюджету країни, що воює, є оборона та соціальні видатки. Про це Українському Радіо заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа.

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Вона нагадала, що у 2023 році вносилися зміни в бюджет, і вважає, що в 2024-му ситуація буде така ж. «Зараз закладено 1,69 трлн грн в 2024 році на бюджет оборони. Але потрібно розуміти, що ми будемо вносити зміни в бюджет у 2024 році, так само як у 2023-му ми кілька разів вносили зміни та збільшили в результаті видатки на оборону до рекордних 1,9 трлн грн. Я думаю, що за підсумками 2024 року, після трьох кварталів, ми дійдемо до такої ж суми», – сказала Підласа.

Разом з тим, за її словами, наступний рік має стати вирішальним для розвитку виробництва зброї в Україні. «2024 рік має стати визначальним для розвитку внутрішнього виробництва зброї. Тому що майже 56 млрд грн пропонується спрямувати на виробництво зброї та боєприпасів в Україні, а також понад 48 млрд грн на виробництво дронів та антидронових систем. І, за нашими розрахунками, обидві програми дадуть досить потужний стимул промисловому виробництву і сприятимуть досягненню п'ятивідсоткового зростання ВВП, яке закладено в проєкті Державного бюджету», – сказала Підласа.

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Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2024 рік.

Дохідна частина держбюджету складає 1,746 трильйони гривень, видаткова – 3,3 трильйони, а граничний обсяг дефіциту – 1,593 трильйони.