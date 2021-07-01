Менше населення – більші заробітки. Експортери зерна розказали, як їм пощастило в Україні

Українська зернова асоціація відзначилася неоднозначною заявою

В Українській зерновій асоціації визнали, що через зменшення населення України та відповідно менший попит на продовольство всередині країни, виграють експортери. Товар можна вивозити на ринки Південно-Східної та Південної Азії, які ростуть. Відповідну заяву експортери оприлюднили на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Сьогодні Україна виробляє втричі більше зерна, аніж здатна спожити самостійно. Один із факторів такої ситуації – це зменшення населення країни, у той час як у світі, особливо в Південно-Східній та Південній Азії воно продовжує досить динамічно зростати і створювати додатковий попит на продовольство. Україні доволі пощастило, що вона може експортувати стільки надлишку зерна, скільки здатна виростити і воно знайде свого покупця на світовому ринку», – йдеться в повідомленні.

Скріншот фото: Українська зернова асоціація

Президент УЗА Микола Горбачов «твердо переконаний, що попри різні природні, фінансові та економічні кризи, Україна завжди вирощувала зерно й буде продовжувати його вирощувати та експортувати».

Також експортери зерна розповіли, що Україна вивезла 48,8 млн т зернових та олійних культур із врожаю 84,2 млн т.

Зазначимо, що попри оптимістичну заяву УЗА, радіти немає чому. В Україні зменшилася кількість споживання зерна, адже населення скорочується значними темпами. За минулий рік громадян стало менше на 300 тисяч осіб.

За останні 30 років населення України скоротилося майже на 10 млн осіб. У 1990 році в Україні було 51,6 млн постійних жителів, у 2020 році – 41,7 млн.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує врожай зернових культур у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн.

Аналітики ООН також спрогнозували, яким буде врожай пшениці в Україні. В ООН переконані, що сніжна зима позитивно вплине на врожай зернових.

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