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    Економіка та фінанси

    Уряд продовжив повноваження тимчасового правління «Нафтогазу»

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    Команда Вітренка залишиться щонайменше до кінця квітня - Уряд продовжив повноваження тимчасового правління «Нафтогазу»
    Команда Вітренка залишиться щонайменше до кінця квітня
    фото: glavcom.ua

    У розпорядженні уряду дату 28 грудня 2021 року замінили на 29 квітня 2022 року

    Кабінет міністрів продовжив повноваження тимчасового правління «Нафтогазу Україна». Про це сказано в розпорядженні №1718 від 23 грудня.

    У вересні 2021 року Кабмін розпустив наглядову раду «Нафтогазу» та перебрав на себе її обов'язки, призначивши тимчасових членів правління – Олену Бойченко, Владислава Воловика, Маврікія Калугіна та Романа Чумака.

    Вони повинні були працювати «до прийняття новим складом наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» рішень щодо формування правління зазначеного товариства, але не пізніше ніж 28 грудня 2021 року».

    Новим розпорядженням уряд продовжив цей термін до 29 квітня 2022 року.

    Незалежні члени наглядової ради «Нафтогазу» Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден звільнилися на початку вересня через конфлікт з головою правління компанії Юрієм Вітренком. Після цього уряд вирішив звільнити й представників держави Наталію Бойко, Юлію Ковалів та Юлію Свириденко.

    Як відомо, США розкритикували звільнення членів наглядової ради «Нафтогазу».

    Зазначимо, що 23 грудня Кабмін також продовжив на три місяці повноваження правління «Укрзалізниці», яке також було призначене без наглядової ради.

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    Теги: Кабмін Нафтогаз України криза скандал Україна уряд Юрій Вітренко
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    Уряд продовжив повноваження тимчасового правління «Нафтогазу»