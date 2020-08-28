Уряд відмовився від ідеї ліквідації Держпродспоживслужби



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Держпродспоживслужба продовжуватиме роботу у звичному режимі з притаманними їй функціями щодо здійснення контролю за виробництвом та експортом продукції

Для контролю епідеміологічної ситуації та здоров’я населення в Україні буде створено окремий санітарно-епідеміологічний орган, що належатиме до підпорядкування Міністерства охорони здоров’я, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що уряд відмовився від ідеї реорганізувати Державну службу з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Про це повідомили представники Європейської Бізнес Асоціації після зустрічі з головою уряду, йдеться на сайті ЄБА.

«Ми були раді почути від пана Шмигаля, що в уряді відмовилися від ідеї реорганізації Держпродспоживслужби – органу, від безперебійної роботи якого залежить діяльність багатьох бізнесів в Україні», - сказано в повідомленні.

У ЄБА зазначають, що для контролю епідеміологічної ситуації та здоров’я населення в Україні буде створено окремий санітарно-епідеміологічний орган, що належатиме до підпорядкування Міністерства охорони здоров’я України.

«Держпродспоживслужба продовжуватиме роботу у звичному режимі з притаманними їй функціями щодо здійснення контролю за виробництвом та експортом продукції», - зазначили в асоціації.

Нагадаємо, раніше низка інших профільних посадовців та відомств висловилися проти ініціативи щодо реорганізації Держпродспоживслужби.

Як повідомлялося 20 серпня, Кабінет міністрів України має намір реорганізувати Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та утворити Державну службу з контролю захворювань України.