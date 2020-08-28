  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Уряд відмовився від ідеї ліквідації Держпродспоживслужби

    • Розсилка
    Держпродспоживслужба продовжуватиме роботу у звичному режимі з притаманними їй функціями щодо здійснення контролю за виробництвом та експортом продукції - Уряд відмовився від ідеї ліквідації Держпродспоживслужби
    Держпродспоживслужба продовжуватиме роботу у звичному режимі з притаманними їй функціями щодо здійснення контролю за виробництвом та експортом продукції

    Для контролю епідеміологічної ситуації та здоров’я населення в Україні буде створено окремий санітарно-епідеміологічний орган, що належатиме до підпорядкування Міністерства охорони здоров’я, - Шмигаль

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що уряд відмовився від ідеї реорганізувати Державну службу з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Про це повідомили представники Європейської Бізнес Асоціації після зустрічі з головою уряду, йдеться на сайті ЄБА.

    «Ми були раді почути від пана Шмигаля, що в уряді відмовилися від ідеї реорганізації Держпродспоживслужби – органу, від безперебійної роботи якого залежить діяльність багатьох бізнесів в Україні», - сказано в повідомленні. 

    У ЄБА зазначають, що для контролю епідеміологічної ситуації та здоров’я населення в Україні буде створено окремий санітарно-епідеміологічний орган, що належатиме до підпорядкування Міністерства охорони здоров’я України.

    «Держпродспоживслужба продовжуватиме роботу у звичному режимі з притаманними їй функціями щодо здійснення контролю за виробництвом та експортом продукції», - зазначили в асоціації.

    Нагадаємо, раніше низка інших профільних посадовців та відомств висловилися проти ініціативи щодо реорганізації Держпродспоживслужби.

    Як повідомлялося 20 серпня, Кабінет міністрів України має намір реорганізувати Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та утворити Державну службу з контролю захворювань України.

    економіка бізнес уряд Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ