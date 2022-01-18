СБУ затримала посадовців «Укргазвидобування» на хабарі у 400 тис. грн

Одного із зловмисників співробітники СБУ затримали «на гарячому» під час отримання неправомірної вигоди

За версією слідства, посадовці вимагали великий хабар за нестворення перешкод під час виконання тендерних угод

Служба безпеки України викрила службових осіб підприємства з державними корпоративними правами АТ «Укргазвидобування». Як повідомив пресцентр СБУ, посадовці вимагали 400 тис. грн хабаря за нестворення перешкод під час виконання тендерних угод з приватною компанією.

За даними слідства, схему організували працівники сектору закупівлі матеріалів «Укргазвидобування».

Встановлено, що комерційна фірма мала підписану з держпідприємством угоду на постачання товарів та послуг на загальну суму понад 38 млн грн. Проте, посадовці штучно затягували терміни із надання постачальникам специфікацій необхідних товарів.

«Коли стало зрозуміло, що виконати зобов’язання у термін не вдається, зловмисники пропонували сплатити їм хабар за «миттєве» підписання додаткової угоди і перенесення строків виконання основного договору», – заявили у пресслужбі.

Одного із зловмисників співробітники СБУ затримали «на гарячому» під час отримання неправомірної вигоди на загальну суму – 400 тис. грн.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

«Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування корупційної схеми», – резюмували в СБУ.

До слова, на днях суд арештував посадовця Офісу генпрокурора, який вимагав хабар у $150 тис.

Також екснардепа з «Блоку Петра Порошенка» спіймали на шахрайстві.