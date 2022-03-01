Усі дороги Дніпропетровщини у проїзному стані, руйнувань немає

Мости та шляхопроводи, транспортні розв’язки Дніпропетровщини не зруйновані

Усі дороги Дніпропетровщині станом на 1 березня 2022 року, попри воєнну агресію росії, залишаються у проїзному стані. Жодних обмежень руху державними дорогами області немає. Дорожня інфраструктура області працює стабільно. Мости та шляхопроводи, транспортні розв’язки не зруйновані.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

«На державних дорогах проходить перевірка документів. Під час пересування майте при собі паспорт, посвідчення водія та документи на автівку, за наявності зброї – дозвільні документи. Будьте готові пред’явити документи правоохоронцям», – йдеться у повідомленні.

При плануванні поїздок обласна Служба автомобільних доріг просить також враховувати, що з 20:00 до 6:00 діє комендантська година.

Для планування поїздки на далеку відстань чи за межі області мешканці можуть цілодобово звертатись за інформацією про стан доріг до диспетчерської Служби автодоріг області за телефоном: 0 (95) 009 70 90.