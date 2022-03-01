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    Економіка та фінанси

    Усі дороги Дніпропетровщини у проїзному стані, руйнувань немає

    Дорожня інфраструктура Дніпропетровської області працює стабільно - Усі дороги Дніпропетровщини у проїзному стані, руйнувань немає
    Дорожня інфраструктура Дніпропетровської області працює стабільно

    Мости та шляхопроводи, транспортні розв’язки Дніпропетровщини не зруйновані

    Усі дороги Дніпропетровщині станом на 1 березня 2022 року, попри воєнну агресію росії, залишаються у проїзному стані. Жодних обмежень руху державними дорогами області немає. Дорожня інфраструктура області працює стабільно. Мости та шляхопроводи, транспортні розв’язки не зруйновані.

    Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

    «На державних дорогах проходить перевірка документів. Під час пересування майте при собі паспорт, посвідчення водія та документи на автівку, за наявності зброї – дозвільні документи. Будьте готові пред’явити документи правоохоронцям», – йдеться у повідомленні.

    При плануванні поїздок обласна Служба автомобільних доріг просить також враховувати, що з 20:00 до 6:00 діє комендантська година.

    Для планування поїздки на далеку відстань чи за межі області мешканці можуть цілодобово звертатись за інформацією про стан доріг до диспетчерської Служби автодоріг області за телефоном: 0 (95) 009 70 90.

    Теги: дороги Дніпро Дніпропетровщина інфраструктура комендантська година
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    Усі дороги Дніпропетровщини у проїзному стані, руйнувань немає