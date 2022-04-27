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    Економіка та фінанси

    Виплата пенсій у квітні: Мінсоцполітики пояснило нюанси

    Мінсоцполітики запевнило, що в квітні усі пенсіонери отримали пенсії - Виплата пенсій у квітні: Мінсоцполітики пояснило нюанси
    Мінсоцполітики запевнило, що в квітні усі пенсіонери отримали пенсії
    фото з відкритих джерел

    Труднощі виникли з доставкою пенсій через «Укрпошту» в регіони, де ведуться бойові дії

    Виплата квітневих пенсій профінансована повністю й уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

    За словами очільниці профільного міністерства Марини Лазебної, на пенсійні виплати за квітень спрямовано 48,5 мільярдів гривень.

    Міністерка зазначила, що ₴10,9 млрд виділили на виплату пенсій через «Укрпошту». А ₴37,6 млрд отримали уповноважені банки, щоб переказати ці кошти на рахунки літніх українців.

    Станом на зараз банки зарахували усі отримані для виплат пенсій кошти. А от «Укрпошта» доставила 87,39% профінансованої суми за квітень.

    «Складніша ситуація з доставкою пенсії за місцем проживання у населених пунктах, де відбуваються воєнні дії, або які оточені ворогом. Це вдається не скрізь», – зазначили у профільному міністерстві.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що третина пенсіонерів Олешок (Херсонщина) не можуть отримати пенсій.

    Місто перебуває в окупації російської армії тому є проблема з доставкою пенсій через «Укрпошту».

    Теги: пенсіонери пенсійна система Міністерство соціальної політики пенсія
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    Виплата пенсій у квітні: Мінсоцполітики пояснило нюанси