Виплата пенсій у квітні: Мінсоцполітики пояснило нюанси

Мінсоцполітики запевнило, що в квітні усі пенсіонери отримали пенсії

Труднощі виникли з доставкою пенсій через «Укрпошту» в регіони, де ведуться бойові дії

Виплата квітневих пенсій профінансована повністю й уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

За словами очільниці профільного міністерства Марини Лазебної, на пенсійні виплати за квітень спрямовано 48,5 мільярдів гривень.

Міністерка зазначила, що ₴10,9 млрд виділили на виплату пенсій через «Укрпошту». А ₴37,6 млрд отримали уповноважені банки, щоб переказати ці кошти на рахунки літніх українців.

Станом на зараз банки зарахували усі отримані для виплат пенсій кошти. А от «Укрпошта» доставила 87,39% профінансованої суми за квітень.

«Складніша ситуація з доставкою пенсії за місцем проживання у населених пунктах, де відбуваються воєнні дії, або які оточені ворогом. Це вдається не скрізь», – зазначили у профільному міністерстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що третина пенсіонерів Олешок (Херсонщина) не можуть отримати пенсій.

Місто перебуває в окупації російської армії тому є проблема з доставкою пенсій через «Укрпошту».