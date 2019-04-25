В Чернівецькій області після монетизації субсидій зросла заборгованість за газ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наявність простроченої заборгованості лише за один місяць може позбавити споживачів подальшого отримання субсидій

На 1 квітня 2019 року борг споживачів газу Чернівецької області сягнув 701,9 млн гривень. Це у 1,8 раза більше, ніж минулого року. Наразі майже 40% субсидіантів не розрахувались за газ.

Серед клієнтів «Чернівцігаз Збут» кількість боржників-субсидіантів станом на 1 березня 2019 р. становила 34 815 осіб, а станом на 1 квітня 2019 р. збільшилась до 37 162 осіб. Ще один факт: кількість субсидіантів, які мали переплату станом на 1 березня 2019 р. становила 17 462 осіб, а станом на 1 квітня 2019 р – 15 115 осіб, тобто зменшення становить 13,5%.

«Проведений нами аналіз оплат субсидіантів за спожитий газ показує, що 59,8% субсидіантів, які отримали державну допомогу грошовими коштами, провели розрахунки в повному обсязі. І близько 40% субсидіантів не розрахувались за блакитне паливо, а використали кошти фактично на інші потреби. Це значною мірою вплинуло на зростання неплатежів», - зауважив директор «Чернівцігаз Збуту» Володимир Ляшенко.

Варто зауважити, що відповідно до законодавства, наявність простроченої заборгованості лише за один місяць позбавить споживачів подальшого отримання державної допомоги.

Також, якщо станом на 1 травня (в період коли відбувається перепризначення населенню субсидій на новий строк) у відповідного домогосподарства буде існувати заборгованість, органи соцзахисту не будуть призначати державну допомогу.

Наразі субсидіантам, які отримують монетизовану субсидію, необхідно сплачувати повністю всю суму, зазначену в рахунку за газ. Крім того, оплату необхідно здійснювати впродовж 5 днів після отримання платіжки, при користуванні або книжкою – до 10 числа місяця, наступного за місяцем постачання та не допускати заборгованості.