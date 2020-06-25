В кожній об’єднаній територіальній громаді можуть бути створені органи держархбудконтролю , – Васильченко



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Місцеві органи держархбудконтролю можуть бути створені в кожній ОТГ

В Україні буде 8 міжрегіональних управлінь Державної інспекції містобудування

У перспективі функції державного архітектурно-будівельного контролю на місцях зможуть виконувати новостворені органи держархбудконтролю, створені при об'єднаних територіальних громадах. Про це заявив в прямому ефірі телеканалу «Україна 24» глава Державної інспекції містобудування України Юрій Васильченко.

«Ми сподіваємося, що у нас буде 1300 об'єднаних територіальних громад і що ці ОТГ створять 1300 місцевих органів державного архітектурно-будівельного контролю», - сказав Юрій Васильченко, зазначивши, що в Україні буде 8 міжрегіональних управлінь Державної інспекції містобудування і зараз діє 101 місцевий орган держархбудконтролю , які були децентралізовані свого часу.

Нагадаємо, раніше Васильченко заявляв про те, що Мінфін погодив кошторис Державної інспекції містобудування на 2020 рік, а також план асигнувань та штатний розпис. Тоді ж глава Держінспекції анонсував повноцінний запуск нового органу на кінець червня - початок липня поточного року.

Юрій Васильченко був призначений на посаду голови Державної інспекції містобудування Украіни 29 квітня 2020 року.

У березні цього року Президент України Володимир Зеленський ініціював початок реформи містобудівної галузі і заявив ліквідації скандально відомої ДАБІ.

13 березня 2020 року Кабінет Міністрів прийняв Постанову №219 про ліквідацію ДАБІ та створення замість неї трьох нових центральних органів виконавчої влади: Державної інспекції містобудування України, Державного агентства з питань технічного регулювання в містобудуванні України та Державної сервісної служби містобудування України.