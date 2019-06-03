В НБУ розповіли, за рахунок чого можуть погашати міжнародні борги



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Усього в цьому році треба виплатити $6,7 млрд

Якби влада України виконала всі вимоги МВФ, то отримала би в цьому році $4,1 млрд кредитів та допомоги. Натомість мусимо повертати $3,5 млрд боргу в найближчі чотири місяці без підтримки міжнародних організацій

На даний момент Україна виконала тільки одну з чотирьох вимог МВФ – монетизацію субсидій, відмітив у фейсбук голова ради НБУ Богдан Данилишин. Якби були виконані всі умови Меморандуму про співпрацю з МВФ, то Україна отримала би $2,5 млрд від МВФ ($1,3 млрд у травні (час переноситься) і 1,2 млрд у листопаді). Також 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС і $1 млрд кредитів Світового банку, які Україна отримала б після надання відповідних траншів кредиту МВФ.

Нагадаємо, однією з вимог МВФ є впровадження нового ринку електроенергії (має запрацювати з 1 липня 2019, але деякі експерти заявляють про неготовність ринку до таких змін). Євросоюз чітко пов’язав з цим отримання траншу допомоги в 500 млн євро.

Натомість Україна має повернути $3,5 млрд ($1,8 млрд влітку та $1,7 млрд). До цього Данилишин додає очікуваний в липні-серпні вихід нерезидентів з гривневих ОВДП, які вони купували в січні -квітні, приблизно на еквівалент $1 млрд з подальшою конвертацією отриманих грошей у валюту.

«Впораємося? Впораємося. Але в чималому ступені за рахунок запозичень уряду, в окремих випадках - міжнародних резервів НБУ, які вже за підсумками травня знизяться через виплати за держборгом $1,7 млрд», - відмічає Данилишин.

Тому глава ради НБУ вважає доцільним продовжити співпрацю з МВФ в рамках діючої програми. При цьому він застеріг, з золотовалютних резервів не вдасться погасити борги.

«Потрібно також враховувати, що згідно з законом України «Про Національний банк України» … не допускається використання золотовалютного резерву для надання кредитів і гарантій та інших зобов'язань резидентам і нерезидентам України. Тому уряду слід мати на увазі ці позиції», - сказав Данилишин.

Він нагадав, що на недавній зустрічі Володимира Зеленського з представниками МВФ обговорювався, як один з варіантів, початок нової програми співпраці з Фондом.

Тоді голова Національного банку України Яків Смолій зазначив, що Україна до кінця цього року має сплатити понад $5 млрд за зовнішніми і внутрішніми зобов’язаннями.

У 2019 рік Україна має сплатити $6,7 млрд за внутрішніми та зовнішніми боргами. Пікові виплати припадають на лютий, травень, вересень.

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