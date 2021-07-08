Дієтолог розповіла про цінність кабачків у літньому раціоні

З кабачків можна приготувати безліч страв, це буде не лише корисно, а й смачно

Літо багате на овочі та фрукти та важливо не загубитися у цій різноманітності та обрати те, що справді важливе для нашого організму. Дієтолог Світлана Фус на сторінці у Facebook розповіла про недооцінений багатьма овоч, а саме кабачок.

«Кабачок багатий каротиноїдами лютеїном і його ізомером зеаксантином (в 100 г – 35,4% від денної норми). Ці речовини здатні накопичуватися в тканинах ока і забезпечувати ефективний захист зору. Багато каротину в цукіні, різновиді кабачків, особливо в жовтих плодах. Є в ньому аскорбінова і фолієва кислоти – відповідно 17% і 4-5% від добової потреби», – розповіла пані Світлана.

За словами дієтолога, м'якоть кабачка не містить крохмаль. «У малих кількостях знаходиться сахароза в 100 г – 0,05 г, тому його вживання не викликає сплесків глюкози в крові. Він містить калій – 11% добової потреби в 100 г. Для нормальної роботи організму в його клітинах повинна бути достатня концентрація іонів калію, але вони у великій кількості виводяться з сечею. Тому їх запас необхідно постійно поповнювати. Калію досить багато не тільки в рослинній їжі, але і в інших продуктах харчування, тому при адекватному і збалансованому раціоні від його дефіциту люди страждають рідко. Набагато частіше проблеми виникають через дисбаланс іонів калію і натрію. Обидва ці іона вкрай важливі для регуляції водно-електролітної і кислотно-лужної рівноваги в організмі, а значить і для нашого здоров'я», – уточнила Світлана Фус.

Важливо й те, що у кабачку є харчові волокна і вода, які необхідні для нормальної роботи кишечника. Це особливо важливо для людей, які мало рухаються, ведуть сидячий спосіб життя. Позитивно діє клітковина і на мікрофлору кишечника – збільшує кількість корисних бактерій і пригнічує ріст умовно патогенних. «Крім того клітковина зв'язує холестерин і жовчні кислоти в кишечнику і виводить їх з організму. Тим самим зменшуються ризики атеросклерозу і утворення каменів в жовчному міхурі. Цим корисні харчові волокна, яких в щоденному раціоні дорослої людини має бути не менше 25-30 г. Для тих, хто рахує калорії – в 100 г кабачків їх всього 24», – акцентувала увагу дієтолог.

«Кабачки дешевий і легко доступний овоч. З них можна приготувати безліч страв і це буде не тільки корисно, але і смачно. Оскільки його м'якоть м'яка і ніжна, його можна включати в раціон дітей вже з шести місяців. З цієї ж причини його активно повинні включати в своє харчування вагітні, люди похилого віку, люди, у яких є проблеми з кишечником. До вживання цього овоча практично немає протипоказань. Необхідно стежити за своєю реакцією на цей продукт», – резюмувала Світлана Фус.

Додамо, що в Україні знижується ціна на білокачанну капусту нового врожаю. Тенденцію зниження цін на дану продукцію учасники ринку пов'язують із сезонним збільшенням пропозиції ранньої капусти з місцевих господарств. У той же час, темпи її реалізації залишаються досить стриманими.

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