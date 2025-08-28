В Україні рекордно збільшився імпорт молока: в чому причина

Зростання імпорту пов'язують з ростом внутрішніх цін на молоко-сировину в Україні

Іноземні виробники молокопродуктів збільшили експорт продукції до України. Зокрема протягом першої половини серпня обсяги імпорту у грошовому виразі становили майже $ 14,7 млн – це найвищий показник від початку року для аналогічних періодів. Попередній рекорд фіксувався у першій половині березня – $13,2 млн, повідомляє «Главком» з посиланням на Спілку молочних підприємств України.

У грошовому виразі імпорт зріс на 30% у порівнянні з першою половиною липня і майже у півтора рази – відносно першої половини червня. У натуральному виразі зростання зафіксовано майже по всіх товарних позиціях, окрім сироватки, імпорт якої знизився на третину.

Найбільший приріст – 25% – спостерігався по сирній групі: в країну ввезено понад 1,8 тис. тонн цієї продукції. Саме ця позиція займає близько 85% у структурі імпорту.

У результаті сальдо експорту-імпорту молокопродуктів уперше з березня стало негативним — мінус $4,3 млн.

Аналітики Спілки молочних підприємств України пов’язують зростання імпорту зі здорожчанням внутрішнього молока-сировини у другій половині липня на 5%, яке продовжилось у серпні. Це частково знизило конкурентоспроможність української продукції й зробило імпорт привабливішим.

Нагадаємо, що в Україні зросли закупівельні ціни на молоко-сировину через експорт до ЄС. У серпні середня закупівельна ціна на молоко-сировину в Україні піднялася на 70 копійок у порівнянні з липнем і склала 16,62 грн/кг без ПДВ.