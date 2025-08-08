В Україні впала ціна на один популярний продукт: подробиці

В Україні впала ціна на один продукт

На думку фахівців, зменшення ціни відбулось через стабілізацію погодних умов

Цього тижня в Україні зменшилась ціна на тепличні помідори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Фахівці зазначають, що здешевлення продукту відбулось через стабілізацію погоди - це дозволило відновити кампанію зі збирання ґрунтових та тепличних томатів. На даний час прибирання помідорів ведеться практично всюди. За словами експертів, тиск на ринку з кожним днем посилюється, оскільки попит із боку споживачів залишається низькому рівні.

Нині кілограм якісних помідорів коштує 40-55 грн ($0,96-1,32/кг). В середньому ця ціна на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Причиною проблем з реалізацією продукції фермери й оптові компанії називають погіршення якості овочів. Через спеку та посуху рослини страждають, зокрема, часто помідори бувають з сонячними опіками, тріщинами. Це негативно впливає на їхній зовнішній вигляд і знижує товарну привабливість.

Попри зниження цін на тепличні помідори вони наразі продаються на українському ринку в середньому на 69% дорожче, ніж рік тому. Таку ситуацію українські виробники пояснюють зниженням виробництва цієї продукції у країні.

