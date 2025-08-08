Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні впала ціна на один популярний продукт: подробиці

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
В Україні впала ціна на один популярний продукт: подробиці
В Україні впала ціна на один продукт
фото: Наш край

На думку фахівців, зменшення ціни відбулось через стабілізацію погодних умов

Цього тижня в Україні зменшилась ціна на тепличні помідори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Фахівці зазначають, що здешевлення продукту відбулось через стабілізацію погоди - це дозволило відновити кампанію зі збирання ґрунтових та тепличних томатів. На даний час прибирання помідорів ведеться практично всюди. За словами експертів, тиск на ринку з кожним днем посилюється, оскільки попит із боку споживачів залишається низькому рівні.

Нині кілограм якісних помідорів коштує 40-55 грн ($0,96-1,32/кг). В середньому ця ціна на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Причиною проблем з реалізацією продукції фермери й оптові компанії називають погіршення якості овочів. Через спеку та посуху рослини страждають, зокрема, часто помідори бувають з сонячними опіками, тріщинами. Це негативно впливає на їхній зовнішній вигляд і знижує товарну привабливість.

Попри зниження цін на тепличні помідори вони наразі продаються на українському ринку в середньому на 69% дорожче, ніж рік тому. Таку ситуацію українські виробники пояснюють зниженням виробництва цієї продукції у країні.

Раніше «Главком» писав, що в столичних супермаркетах подешевшала популярна ягода. За словами аналітиків, внаслідок прохолодного початку літа сезон збирання лохини в Україні почався пізніше, тому на старті продажів ціни на ягоду виявилися порівняно зависокими. 

Також в магазинах б'ють рекорди ціни на персики в Україні. Основні причини – це негода та проблеми з урожаєм.

Читайте також:

Теги: ринок продукти овочі погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аномальна спека цього літа є проблемою для Європи
Аномальна спека може уповільнити економічне зростання і змінити рівень життя: дослідження
17 липня, 04:30
У столиці працюють рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку
У Києві та області очікується гроза
16 липня, 14:03
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві з 22 по 27 липня відбудуться продуктові ярмарки: перелік адрес
21 липня, 16:14
Однією з найгостріших проблем є стан балансуючого ринку, де борги станом на літо 2025 року перевищили 35 млрд грн
Боргова криза в енергетиці руйнує довіру інвесторів – голова Офісу антикризових дій
26 липня, 14:42
Аналітики зазначають, що тенденція до здешевлення може охопити не лише українські, а й імпортні яблука
Яблука у столичних супермаркетах: скільки коштують та коли подешевшають
29 липня, 20:23
У супермаркетах Швейцарії продукти суттєво дорожчі, ніж у інших країнах Європи
Ціни на продукти в Європі: де найдорожче і найдешевше
31 липня, 20:24
У Дарницькому районі триває ліквідація наслідків негоди
Повалено понад 80 дерев: негода наробила лиха в Дарницькому районі
Вчора, 12:05
Зумери не хочуть витрачати гроші на стосунки
Покоління зумерів суттєво економить на побаченнях: дослідження
Вчора, 16:27
Температура повітря в Україні вночі коливатиметься в межах +14°, +19°
Антициклон Ines накриє Україну: якої погоди очікувати найближчими днями
Сьогодні, 11:54

Особисті фінанси

Що означає окрема сума за розподіл газу в платіжці: пояснення регулятора
Що означає окрема сума за розподіл газу в платіжці: пояснення регулятора
В Україні знижуються ціни на сливи: скільки коштує зараз популярний фрукт
В Україні знижуються ціни на сливи: скільки коштує зараз популярний фрукт
В Україні впала ціна на один популярний продукт: подробиці
В Україні впала ціна на один популярний продукт: подробиці
Кабмін затвердив виплати до Дня Незалежності 2025: хто і скільки отримає
Кабмін затвердив виплати до Дня Незалежності 2025: хто і скільки отримає
Популярний фрукт став дефіцитним в Україні
Популярний фрукт став дефіцитним в Україні
Обвал цін. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі
Обвал цін. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
14K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
5537
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці
5147
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Сьогодні, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua