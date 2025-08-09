У Києві на вихідних 9-10 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, 9 серпня (субота) ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);

Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

10 серпня (неділя) в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, потенційний урожай багатьох культур в Україні під загрозою через аномально теплу зиму, пізні весняні заморозки, а також нестачу вологи в деяких регіонах. Зокрема, проблеми торкнулися врожаю картоплі. Виконувач обов'язків першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник повідомив, що протягом травня 2025 року по всій Україні було достатньо опадів для формування врожаю картоплі. Проте негативно вплинули на врожай весняні заморозки та складні погодні умови в липні.