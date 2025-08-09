Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві на вихідних 9-10 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві на вихідних 9-10 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, 9 серпня (субота) ярмарки відбудуться в:    

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

10 серпня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, потенційний урожай багатьох культур в Україні під загрозою через аномально теплу зиму, пізні весняні заморозки, а також нестачу вологи в деяких регіонах. Зокрема, проблеми торкнулися врожаю картоплі. Виконувач обов'язків першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник повідомив, що протягом травня 2025 року по всій Україні було достатньо опадів для формування врожаю картоплі. Проте негативно вплинули на врожай весняні заморозки та складні погодні умови в липні.

Теги: Київ продукти ярмарок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ виявила в безпілотниках, якими росіяни сьогодні атакували Київ, компоненти китайського виробництва
СБУ виявила китайські компоненти у дронах, що атакували Київ 4 липня (фото)
4 липня, 15:49
Окупанти розтрощили склад видавництва
Власник видавництва «Наш Формат» розповів про збитки від російської атаки
9 липня, 20:02
«Ми всі під прицілом». Сумська показала, що побачила за вікном під час нічної атаки
«Ми всі під прицілом». Сумська показала, що побачила за вікном під час нічної атаки
10 липня, 15:56
Кіоск виявився вп'ятеро більшим за середньостатистичний МАФ
У Солом'янському районі майже тиждень тривав демонтаж МАФа: у чому особливість кіоска
17 липня, 11:40
Тендер на капітальний ремонт відділення невідкладної допомоги був оголошений однією зі столичних лікарень
Ремонт відділення невідкладної допомоги. Бюро економічної безпеки у Києві упередило розтрату 45 млн грн
18 липня, 11:28
Співпраця між Києвом та JICA є прикладом ефективного міжнародного партнерства
Японія передала для столичних лікарень сучасне реабілітаційне обладнання (фото)
23 липня, 09:33
Власники тварин мають слідкувати, щоб їх улюбленці не створювали незручностей для інших людей та тварин в укритті
Доступ до укриттів для домашніх тварин: зоозахисниця пояснила правила
25 липня, 11:53
Porsche вантажиться на евакуатор
Негода в Києві: на Стеценка «втопився» Porsche (відео)
30 липня, 15:52
Синоптики підбили підсумки липня: кліматична норма в Києві була перевищена
Синоптики підбили підсумки липня: кліматична норма в Києві була перевищена
1 серпня, 18:10

Новини

Поліція та зоопатруль провели рятувальну операцію для котів у Києві (фото)
Поліція та зоопатруль провели рятувальну операцію для котів у Києві (фото)
У Києві на вихідних 9-10 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 9-10 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Киянам, які постраждали від російських ударів, прискорять виплати 
Киянам, які постраждали від російських ударів, прискорять виплати 
П’яний водій на Subaru влетів у Куренівський парк та травмував двох жінок (фото)
П’яний водій на Subaru влетів у Куренівський парк та травмував двох жінок (фото)
Сміттєзвалище біля озера на Троєщині. Прокуратура вимагає від Кличка реальних дій
Сміттєзвалище біля озера на Троєщині. Прокуратура вимагає від Кличка реальних дій
Благодійниця, яка збирала кошти для допомоги ЗСУ, привласнила майже 2 млн грн
Благодійниця, яка збирала кошти для допомоги ЗСУ, привласнила майже 2 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
22K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
8632
Світові ціни на нафту різко впали – Reuters
6739
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні
4447
Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua