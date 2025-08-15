Starlink на фронті: USAID винні у халатності моніторингу за українськими терміналами?

Згідно з проєктом угоди, термінали, які USAID придбало та отримало як пожертвування від SpaceX, призначалися виключно для цивільних цілей

USAID звинувачують у відсутності контролю за використанням терміналів Starlink в Україні

Згідно зі звітом генерального інспектора Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не змогло належним чином контролювати використання тисяч терміналів Starlink, які воно поставило Україні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Згідно з проєктом угоди, термінали, які USAID придбало та отримало як пожертвування від SpaceX, призначалися виключно для цивільних цілей – лікарень, шкіл та інших засобів зв’язку. Загалом Агентство передало Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації (ДССЗЗІ) 5175 терміналів.

У звіті зазначено, що невдовзі після початку війни з'явилися звинувачення, що українські військові використовували термінали у військових операціях для керування безпілотниками та нанесення артилерійських ударів. Українські офіційні особи визнали, що термінали використовувалися на фронті.

Після появи цих повідомлень в медіа, компанія SpaceX та її генеральний директор Ілон Маск публічно застерегли Україну від використання терміналів для експлуатації дронів.

У звіті стверджується, що USAID «не повністю визначило чітких очікувань та умов» щодо використання терміналів і не створило систему моніторингу. Посадовці USAID заявили генеральному інспектору, що моніторинг був «логістично неможливим» через умови воєнного часу, а відповідальність за термінали була передана уряду України.

Водночас, у звіті рекомендувалося, щоб USAID спільно з Україною та SpaceX працювали над призупиненням обслуговування тих терміналів, які мають високий ризик неналежного використання або крадіжки. Зазначається, що USAID було закрито на початку цього року, а його операції поглинув Державний департамент.

Нагадаємо, до повномасштабної війни в українській армії був свій аналог Starlink. Наприклад, компанія DataGroup надавала послуги інтернету військовим. Як і зараз, тоді також можна було поставити «тарілку» в полі, чи лісі і отримати передачу даних високої швидкості. Однак ЗСУ нині користуються Starlink Ілона Маска. Чому не масштабували відому вже технологію, котра б дозволила не залежати від примх одіозного мільярдера, пояснив командир одного із взводів 81 окремого батальйону зв’язку, молодший лейтенант Олександр Карпович.