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    Економіка та фінанси

    В Україні різко зросли ціни на буряк: що прогнозують експерти

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    За тиждень&nbsp;якісний український буряк зріс в ціні на 29% - В Україні різко зросли ціни на буряк: що прогнозують експерти
    За тиждень якісний український буряк зріс в ціні на 29%

    Багато господарств уже повідомили про закінчення запасів столового буряка

    На поточному тижні в більшості областей України відзначено підвищення цін на столовий буряк. Основною причиною позитивних коригувань, за словами фахівців, є сезонне скорочення пропозиції даного коренеплоду високої якості, повідомляє fruit-inform.

    «Багато господарств уже повідомили про закінчення запасів цієї продукції в сховищах. У підсумку ті фермери, які ще мають певні обсяги столового буряка високої і стандартної якості, отримали можливість підвищити відпускні ціни на дані коренеплоди», – йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, що на сьогоднішній день якісний буряк українські виробники готові відвантажувати по 5−8 грн/кг (0,18−0,29 $/кг), що в середньому на 29% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

    «На ринку присутні партії столового буряка, якість якого вже помітно погіршилася в результаті тривалого зберігання. Таку продукцію фермери готові реалізовувати від 3 грн/кг (0,11 $/кг)», – зазначають аналітики ринку.

    Наразі ціни на столовий буряк в Україні вже в середньому в 1,8 рази вище, ніж в кінці квітня минулого року. Більш того, більшість гравців ринку сходяться на думці, що підвищувальна цінова динаміка буде і далі переважати в даному сегменті.

    Раніше повідомлялося, що в Україні зміняться ціни на овочі: чого чекати покупцям.

    Нагадаємо, помідори й огірки, що заполонили українські базари, значно дешевше вирощувати за межами України. Вирощені у турецьких теплицях овочі все одно виходять дешевшими, ніж вітчизняні. На п'ятки українським фермерам наступають польські та білоруські.

    За останні п'ять років імпорт помідорів та огірків збільшився вдвічі. За рік у країну ввезли 86,7 тис. тонн імпортних помідорів і 20,6 тис. тонн огірків.

    Зазначимо, середня вартість великоднього кошика за рік зросла на 39% в номінальному вираженні. Подорожчання відбулося переважно за рахунок зростання цін на яйця і курятину.

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    Теги: продукти ціни Україна фермерство овочі
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