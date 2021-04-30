В Україні різко зросли ціни на буряк: що прогнозують експерти

За тиждень якісний український буряк зріс в ціні на 29%

Багато господарств уже повідомили про закінчення запасів столового буряка

На поточному тижні в більшості областей України відзначено підвищення цін на столовий буряк. Основною причиною позитивних коригувань, за словами фахівців, є сезонне скорочення пропозиції даного коренеплоду високої якості, повідомляє fruit-inform.

«Багато господарств уже повідомили про закінчення запасів цієї продукції в сховищах. У підсумку ті фермери, які ще мають певні обсяги столового буряка високої і стандартної якості, отримали можливість підвищити відпускні ціни на дані коренеплоди», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що на сьогоднішній день якісний буряк українські виробники готові відвантажувати по 5−8 грн/кг (0,18−0,29 $/кг), що в середньому на 29% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

«На ринку присутні партії столового буряка, якість якого вже помітно погіршилася в результаті тривалого зберігання. Таку продукцію фермери готові реалізовувати від 3 грн/кг (0,11 $/кг)», – зазначають аналітики ринку.

Наразі ціни на столовий буряк в Україні вже в середньому в 1,8 рази вище, ніж в кінці квітня минулого року. Більш того, більшість гравців ринку сходяться на думці, що підвищувальна цінова динаміка буде і далі переважати в даному сегменті.

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