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    Економіка та фінанси

    В Україні скасували необхідність ведення книг скарг та пропозицій

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    В уряді кажуть, що підприємці часто не реагують на книгу скарг - В Україні скасували необхідність ведення книг скарг та пропозицій
    В уряді кажуть, що підприємці часто не реагують на книгу скарг

    В уряді очікують, що скасування книги скарг та пропозицій дозволить бізнесу щороку економити до 125 мільйонів гривень

    Кабінет міністрів України ухвалив рішення скасувати обов’язковий норматив щодо ведення підприємствами книги скарг та пропозицій споживачів. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 6 березня, повідомляє «Громадське».

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    Зазначається, що в уряді очікують, що скасування необхідності ведення книги скарг та пропозицій дозволить бізнесу щороку економити до 125 мільйонів гривень.

    Крім цього, уряд скасував низку інших застарілих регулятивних актів. Загальна сума економії бізнесу від скасування таких актів має скласти до 1 мільярда гривень щороку.

    В уряді зазначають, що існування книги скарг наразі є невиправданим, адже часто підприємці просто не перевіряють записи у цих книгах. Там вважають, що набагато ефективнішим є спілкування споживача з продавцем через електронну пошту.

    Нагадаємо, що скасувати необхідність ведення книги скарг запропонувало Міністерство економічного розвитку у вересні 2018 року.

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