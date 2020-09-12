В Україні хочуть заборонити продаж алкоголю та цигарок у нічний час



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Сьогодні в Україні вже діє заборона на продаж алкоголю у нічний час. Однак обмежень на реалізацію тютюнових виробів немає

У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону №4058, який передбачає обмеження на продаж деяких товарів у магазинах

Заборона стосується продажу алкоголю та сигарет у нічний час. Табу на торгівлю такими товарами пропонується накласти на період з 22:00 до 10:00.

Автором ініційованого документу є нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Пропонований «Проєкт закону про систему громадського здоров’я та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» має запровадити на законодавчому рівні поняття «громадське здоров’я». Про це повідомляє «РБК-Україна».

Відтак, у 13-ї статті законопроєкту йдеться про «захист населення від шкідливого впливу алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

«Суб’єкти господарювання при здійсненні роздрібної торгівлі з метою зменшення рівня споживання і шкідливого впливу на здоров’я населення алкогольних напоїв і тютюнових виробів обмежують продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, а також тютюнових виробів, в тому числі електронних сигарет (вейпів) і рідин до них (добавок і ароматизаторів) у всіх об’єктах торгівлі, крім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, заклади громадського харчування, ресторани) на всій території України шляхом припинення їх реалізації з 22:00 до 10:00 годин», – йдеться у тексті документу.

Сьогодні в Україні вже діє заборона на продаж алкоголю у нічний час. Однак обмежень на реалізацію тютюнових виробів немає. На законодавчому рівні пропонуються різні варіанти, як знизити продаж сигарет. Оскільки Україна взяла на себе зобов’язання скоротити поширеність куріння до 15% у 2025 році.

Нагадаємо, відома мережа продовольчих супермаркетів вигадала систему, як обійти заборону на продаж алкоголю у нічний та ранковий час.

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