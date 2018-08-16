В Україні затвердили нові тарифи на стаціонарні телефони



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Плату за підключення телефону збільшувати не будуть

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), у два етапи - з 1 листопада 2018 року і з 1 січня 2019 року - підвищує граничні тарифи на фіксовану телефонію в середньому на 9-27% порівняно з поточними цінами. Про це в четвер, 16 серпня, повідомила НКРЗІ, пише Інтерфакс-Україна

Для населення максимальна абонплата за дротяний телефон без погодинної оплати місцевих дзвінків, підключений по окремій лінії, з 1 листопада поточного року збільшиться з нинішніх 43,85 грн до 51,3 грн, а з 1 січня 2019 року - до 55,92 грн.

Розмір максимальної абонплати за аналогічну послугу для підприємств, установ, організацій і фізичних осіб-підприємців з 1 листопада утримається в розмірі 55,96 грн, а з 1 січня 2019 року збільшиться до 61 грн.

Максимальна абонплата для населення за основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою без погодинної оплати місцевих дзвінків, з 1 листопада 2018 року збільшиться з нинішніх 35,08 грн до 37,7 грн, а з 1 січня 2019 року - до 44,74 грн.

Максимальна абонплата за аналогічну послугу для підприємств, установ, організацій і фізичних осіб-підприємців з 1 листопада скоротиться з нинішніх 44,77 грн до 42,55 грн для бюджетних організацій і 43,47 для всіх інших, а з 1 січня 2019 року збільшиться до 48,8 грн.

За спарений телефон, установлений у комунальній квартирі, максимальна абонплата для населення без погодинної оплати місцевих дзвінків з 1 листопада 2018 року збільшиться з нинішніх 17,54 грн до 18,85 грн, а з 1 січня 2019 року - до 22,37 грн.

Максимальна абонплата за паралельні телефонні апарати, встановлені у різних абонентів (з кожного абонента) без погодинної оплати місцевих дзвінків, з 1 листопада поточного року збільшиться з нинішніх 26,31 грн до 28,28 грн, а з 1 січня 2019 року - до 33,55 грн.

За аналогічну послугу для підприємств, установ, організацій і фізичних осіб-підприємців максимальна абонплата з 1 листопада скоротиться з нинішніх 33,58 грн до 31,91 грн для бюджетних організацій і 32,6 грн для всіх інших, а з 1 січня 2019 року збільшиться до 36,6 грн.

При цьому НКРЗІ не стала збільшувати максимальну плату за установку телефону.

Рішення НКРЗІ від 14 серпня 2018 року набирає чинності з 1 листопада.

Раніше повідомлялося, що Укртелеком звернувся в Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), з проханням про підвищення граничних тарифів на фіксовану телефонію на 14% з 1 листопада.