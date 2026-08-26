В Україні зросте виробництво курятини

Стримуючим чинником для подальшого розвитку галузі залишаються воєнні ризики

У 2027 році виробництво курячого м’яса в Україні очікується на рівні 1,54 млн тонн, що на 60 тис. тонн перевищує показники поточного року. Відповідні дані у своєму прогнозі надали аналітики Міністерства сільського господарства США (USDA). Про це пише «Главком».

Головним стримуючим чинником для подальшого розвитку галузі експерти називають воєнні ризики. Ворожі обстріли інфраструктури викликають збої у постачанні електроенергії, ускладнюють логістику та створюють прямого характеру ризики для виробничих процесів.

Динаміка ключових показників ринку птахівництва у 2027 році:

внутрішнє споживання зросте до 1,055 млн тонн (+11 тис. тонн). Доступність курятини збільшує її частку у раціоні, проте стримане зростання купівельної спроможності громадян обмежує стрімкий попит;

експорт збільшиться до 530 тис. тонн (+40 тис. тонн). Основним напрямком залишиться ЄС через найвищі ціни в межах тарифних квот, а обсяги постачань до Великої Британії завдяки безлімітному доступу можуть зрівнятися з європейськими;

імпорт скоротиться до 45 тис. тонн (-5 тис. тонн).

Фахівці USDA зазначають, що промисловий сектор збереже високий рівень консолідації: понад 75% усього обсягу курячого м’яса в країні забезпечуватимуть шість вертикально інтегрованих компаній.

Раніше повідомлялося, що середня споживча ціна сала в Україні у липні 2026 року становила 210,92 грн за кілограм, що на 1,19 грн менше, ніж у червні. Водночас порівняно з липнем 2025 року продукт подорожчав на 21%.

У червні середня ціна сала становила 212,11 грн за кілограм. Таким чином, за місяць продукт подешевшав приблизно на 0,6%.