Правоохоронці прокоментували інформацію про втечу російських військовополонених з колонії на Харківщині

У Державній кримінально-виконавчій службі заявили, що жодних втеч з установ системи не було

У мережі та деяких медіа поширилася інформація про нібито втечу російських військовополонених із колонії на Харківщині. У Державній кримінально-виконавчій службі України заявили, що ці повідомлення не відповідають дійсності, повідомляє «Главком» .

«З установ системи ДКВС України жодних втеч засуджених, ув’язнених, військовополонених не відбувалося», – йдеться в офіційному повідомленні служби.

У ДКВС наголосили, що інформація про нібито втечу військовополонених «з колонії на Харківщині» є неправдивою.Представники служби також звернулися до медіа та власників сторінок у соцмережах із закликом не поширювати неперевірену інформацію. Там зазначили, що під час війни повідомлення про подібні події можуть спричиняти суспільний резонанс і занепокоєння громадян.

У Державній кримінально-виконавчій службі додали, що працівники пенітенціарної системи продовжують виконувати свої обов’язки в умовах воєнного стану та забезпечувати правопорядок в установах виконання покарань, зокрема на прифронтових територіях. Таким чином, офіційного підтвердження втечі російських військовополонених із колонії на Харківщині немає – ДКВС прямо спростувала цю інформацію.

Нагадаємо, раніше мережею поширилася інформація про нібито втечу двох військовополонених із колонії на Харківщині. За цими повідомленнями, після втечі вони начебто вбили військовослужбовця, заволоділи його зброєю та автомобілем. Водночас Державна кримінально-виконавча служба України спростувала інформацію про будь-які втечі з установ системи.

Варто відзначити, що з'явилася інформація, нібито Росія сформувала бойову бригаду з українських полонених.