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Експорт олії з України скоротився

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Експорт олії з України скоротився
Загрози дефіциту олії для населення немає
фото з відкритих джерел

Експорт олії скоротився через зупинку морських шляхів

Україна щомісяця вивозить близько 300 тис. тонн рослинної олії, що становить лише половину від показників, які фіксувалися до зупинки морського експорту. Про це в коментарі «NV Бізнес» повідомив генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук, передає «Главком».

У серпні темпи експорту соняшникової олії становлять 5-7 тис. тонн на добу, ще 2-3 тис. тонн припадає на ріпакову та соєву олію. Сумарно добовий вивіз сягає близько 8 тис. тонн.

За словами Капшука, складності з вивезенням готової продукції стали головною причиною падіння закупівельних цін на насіння соняшнику. На ринку фіксують брак транспорту, складських потужностей та загальні логістичні затримки, однак в асоціації очікують розв'язання цих проблем протягом двох-трьох тижнів.

Попри логістичні труднощі, за підсумками року виробництво олій в Україні може сягнути 7 млн тонн. Оскільки внутрішній ринок споживає лише близько 300 тис. тонн, загрози дефіциту продукції для населення немає.

«Дефіциту не буде, населенню немає чого панікувати», – підсумував керівник «Укроліяпром».

Як відомо, господарства усіх категорій в Україні у липні виробили 563,70 тис. тонн молока-сировини, що на 2,8 тис. тонн (або на 0,5%) менше відносно червня та на 99,7 тис. тонн (на 15%) менше порівняно з липнем 2025 року.

Раніше Асоціація виробників молока пояснила, що основними причинами подорожчання молочної продукції в Україні є зростання виробничих витрат, зокрема цін на корми, електроенергію, пальне, логістику та пакування. Також на собівартість продукції впливає дефіцит кадрів і скорочення поголів'я великої рогатої худоби.

До слова, Україна за сім місяців 2026 року скоротила експорт молочної продукції на 18% – до $218,27 млн. У липні українські виробники збільшили обсяги поставок за кордон, однак через нижчі ціни виручка залишається меншою, ніж торік.

Теги: експорт продукти Україна

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