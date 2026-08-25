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Кудрицький: Непередбачувана зміна прайс-кепів відлякує інвесторів і гальмує розвиток нової генерації

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Кудрицький: Непередбачувана зміна прайс-кепів відлякує інвесторів і гальмує розвиток нової генерації
Проблема прайс-кепів виходить далеко за межі поточних цін на електроенергію, наголошує Кудрицький
фото: depositphotos.com

Ексочільник «Укренерго» закликав зробити правила на енергоринку передбачуваними для залучення приватних інвестицій

Непередбачувана зміна прайс-кепів – граничних цін на оптовому ринку електроенергії для бізнесу – створює серйозну невизначеність для інвесторів. Коли Регулятор то підвищує цінову «стелю», дозволяючи імпорту заходити з Європи, то знижує її, бізнес не може планувати інвестиції в нові електростанції. Про це заявив Володимир Кудрицький, екскерівник «Укренерго».

«От він то дозволяє продавати електроенергію там за вищими цінами, щоб імпорт заходив з Європи, то забороняє. І спрогнозувати, що завтра хтось встане не з тої ноги і граничну ціну, наприклад, понизять, не знаю, там з 10 грн до 5, чи з 15 грн за кіловат-годину до 8-ми – це неможливо спрогнозувати», – сказав Кудрицький.

За його словами, проблема прайс-кепів виходить далеко за межі поточних цін на електроенергію. Непередбачувані правила напряму впливають на готовність приватного бізнесу вкладати гроші у нову генерацію, без якої неможливо швидко відновити стійкість енергосистеми.

«І в такій ситуації, звичайно, що це створює величезну невизначеність для залучення тих самих інвестицій, які є ключем для відновлення стійкості нашої енергосистеми і нашої енергонезалежності», – наголосив він.

Кудрицький додав, що побудувати сотні й тисячі невеликих електростанцій лише силами державних компаній неможливо, тому для розвитку нової генерації потрібно залучати приватний сектор і зробити правила на енергоринку передбачуваними.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що Україна має можливість імпортувати до 2,5 ГВт електроенергії, однак чинний підхід до встановлення прайс-кепів не дозволяє повною мірою використовувати цей ресурс у періоди дефіциту. За його словами, граничні ціни на ринку варто формувати за європейськими принципами, а не встановлювати вручну.

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Теги: інвестиції бізнес Україна Укренерго Володимир Кудрицький енергетика

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