Ціна падає четвертий місяць поспіль: скільки тепер коштує сало

Сало залишається дорожчим, ніж рік тому

У липні кілограм сала в середньому коштував понад 210 грн

Середня споживча ціна сала в Україні у липні 2026 року становила 210,92 грн за кілограм, що на 1,19 грн менше, ніж у червні. Водночас порівняно з липнем 2025 року продукт подорожчав на 21%. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.

У червні середня ціна сала становила 212,11 грн за кілограм. Таким чином, за місяць продукт подешевшав приблизно на 0,6%.

За даними Держстату, ціни на сало знижуються четвертий місяць поспіль – із квітня 2026 року.

Водночас у річному вимірі сало залишається значно дорожчим. У липні минулого року його середня споживча ціна становила 174,64 грн за кілограм.

За даними Держстату, у січні середня ціна сала становила 216,43 грн/кг, у лютому – 214,81 грн/кг, а в березні зросла до 216,86 грн/кг. Із квітня ціна почала поступово знижуватися: до 215,54 грн/кг у квітні, 215,08 грн/кг у травні, 212,11 грн/кг у червні та 210,92 грн/кг у липні.

Динаміка середньої ціни сала в Україні у 2026 році, грн за кг Графік: glavcom

Попри чотири місяці здешевлення, сало залишається дорожчим, ніж рік тому. У липні 2025 року його середня споживча ціна становила 174,64 грн за кілограм. Отже, за рік продукт подорожчав на 36,28 грн за кілограм.

Водночас нинішня ціна вже нижча за рівень, якого сало досягло наприкінці 2025 року. У грудні минулого року середня ціна становила 215,99 грн за кілограм.

Загалом у 2025 році сало дорожчало майже протягом усього другого півріччя. У січні кілограм коштував у середньому 166,96 грн, у березні – 166,70 грн, а у квітні – 167,93 грн. У травні ціна піднялася до 170,84 грн, у червні – до 172,96 грн, а в липні – до 174,64 грн.

Восени подорожчання стало помітнішим. У вересні середня ціна сала становила 194,04 грн/кг, у жовтні – 206,81 грн, у листопаді – 214,12 грн, а в грудні – 215,99 грн.

Таким чином, за 2025 рік ціна сала зросла з 166,96 до 215,99 грн за кілограм. У 2026 році тенденція змінилася: після березневого піку ціна почала поступово знижуватися.

Раніше «Главком» повідомляв про можливе подорожчання гречки в Україні. У Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозували, що найближчим часом ціна крупи може зрости до 15%. Водночас дефіциту гречки на українському ринку не очікують: цьогорічне виробництво прогнозують на рівні минулого року – понад 80 тис. тонн.

Наразі середня ціна кілограма гречки в українських супермаркетах становить 74,57 грн. У липні крупа коштувала в середньому 74,77 грн за кілограм. У Мінагрополітики зазначають, що можливе подорожчання пов'язане не з нестачею продукту, а з економічними процесами.