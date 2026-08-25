Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Ціна падає четвертий місяць поспіль: скільки тепер коштує сало

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Ціна падає четвертий місяць поспіль: скільки тепер коштує сало
Сало залишається дорожчим, ніж рік тому
фото з відкритих джерел

У липні кілограм сала в середньому коштував понад 210 грн

Середня споживча ціна сала в Україні у липні 2026 року становила 210,92 грн за кілограм, що на 1,19 грн менше, ніж у червні. Водночас порівняно з липнем 2025 року продукт подорожчав на 21%. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.

У червні середня ціна сала становила 212,11 грн за кілограм. Таким чином, за місяць продукт подешевшав приблизно на 0,6%.

За даними Держстату, ціни на сало знижуються четвертий місяць поспіль – із квітня 2026 року.

Водночас у річному вимірі сало залишається значно дорожчим. У липні минулого року його середня споживча ціна становила 174,64 грн за кілограм.

За даними Держстату, у січні середня ціна сала становила 216,43 грн/кг, у лютому – 214,81 грн/кг, а в березні зросла до 216,86 грн/кг. Із квітня ціна почала поступово знижуватися: до 215,54 грн/кг у квітні, 215,08 грн/кг у травні, 212,11 грн/кг у червні та 210,92 грн/кг у липні.

Динаміка середньої ціни сала в Україні у 2026 році, грн за кг
Динаміка середньої ціни сала в Україні у 2026 році, грн за кг
Графік: glavcom

Попри чотири місяці здешевлення, сало залишається дорожчим, ніж рік тому. У липні 2025 року його середня споживча ціна становила 174,64 грн за кілограм. Отже, за рік продукт подорожчав на 36,28 грн за кілограм.

Водночас нинішня ціна вже нижча за рівень, якого сало досягло наприкінці 2025 року. У грудні минулого року середня ціна становила 215,99 грн за кілограм.

Загалом у 2025 році сало дорожчало майже протягом усього другого півріччя. У січні кілограм коштував у середньому 166,96 грн, у березні – 166,70 грн, а у квітні – 167,93 грн. У травні ціна піднялася до 170,84 грн, у червні – до 172,96 грн, а в липні – до 174,64 грн.

Восени подорожчання стало помітнішим. У вересні середня ціна сала становила 194,04 грн/кг, у жовтні – 206,81 грн, у листопаді – 214,12 грн, а в грудні – 215,99 грн.

Таким чином, за 2025 рік ціна сала зросла з 166,96 до 215,99 грн за кілограм. У 2026 році тенденція змінилася: після березневого піку ціна почала поступово знижуватися.

Раніше «Главком» повідомляв про можливе подорожчання гречки в Україні. У Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозували, що найближчим часом ціна крупи може зрости до 15%. Водночас дефіциту гречки на українському ринку не очікують: цьогорічне виробництво прогнозують на рівні минулого року – понад 80 тис. тонн.

Наразі середня ціна кілограма гречки в українських супермаркетах становить 74,57 грн. У липні крупа коштувала в середньому 74,77 грн за кілограм. У Мінагрополітики зазначають, що можливе подорожчання пов'язане не з нестачею продукту, а з економічними процесами.

Читайте також:

Теги: харчування продукти Держстат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Документ винесений на громадське обговорення і поки не набрав чинності
Нацбанк спростить відкриття рахунків: що зміниться
28 липня, 05:40
Міністр спрогнозував, що буде з цінами на продукти
Міністр пояснив, чи подорожчають продукти в Україні через удари РФ
14 серпня, 15:46
У деяких супермаркетах спорожніли полиці з основними продуктами
Цукру немає, борошна теж. Що відбувається у київських супермаркетах: дефіцит чи ажіотаж? (фото)
15 серпня, 20:50
Взимку картопля зі сховищ також може подорожчати
Дешевої картоплі не буде: експертка розповіла, які ціни очікувати
20 серпня, 11:00
Пожежа на території одного зі складських комплексів, пошкоджених під час нічної атаки РФ на Київщину 20 серпня
Атака на Київщину: які компанії зазнали руйнувань і втрат
20 серпня, 22:10
Урожай цього року очікують на рівні минулого – понад 80 тисяч тонн
Дефіцит гречки: Мінагро заспокоїло українців
21 серпня, 05:35
Середня ціна кілограма гречки у роздрібній торгівлі може перевищити 85 грн
В Україні різко подорожчає один із найпопулярніших продуктів
21 серпня, 14:46
Стихійна торгівля біля метро «Лівобережна»
«Дежавю з 90-х». Біля метро в Києві розгорнулася стихійна торгівля простроченими продуктами
29 липня, 10:26
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 4-9 серпня (адреси)
3 серпня, 17:00

Особисті фінанси

Ціна падає четвертий місяць поспіль: скільки тепер коштує сало
Ціна падає четвертий місяць поспіль: скільки тепер коштує сало
Курс валют 25 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 25 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 25 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 25 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Названо найбільш фальсифіковані продукти в Україні
Названо найбільш фальсифіковані продукти в Україні
Гроші від родича на картку: коли банк може попросити документи
Гроші від родича на картку: коли банк може попросити документи
В Україні зростуть соціальні виплати: хто отримуватиме до 71 тис. грн на місяць
В Україні зростуть соціальні виплати: хто отримуватиме до 71 тис. грн на місяць

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
65K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
59K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
День Незалежності України 2026: історія свята, привітання та листівки
Вчора, 05:55

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua