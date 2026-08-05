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Михайло Непран Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України

Тінь дефіциту. Чи зникнуть товари, якщо горять склади

glavcom.ua
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Українці можуть зіткнутися з тимчасовими незручностями

Після ударів по складах і логістичних центрах виникає логічне питання: чи зникнуть товари і чи підскочать ціни?

Найімовірніше, більшість українців відчують затримки з доставкою, тимчасове скорочення асортименту та, можливо, певне подорожчання логістики. Але загального дефіциту не буде.

Причина – у самій структурі української торгівлі.

У Росії електронна комерція у 2025 році вже становила 18,8% усього роздрібного обороту. Обсяг онлайн-продажів сягнув 11,5 трлн рублів. У деяких російських регіонах через інтернет проходить уже понад чверть усієї торгівлі.

В Україні онлайн-торгівля становить орієнтовно близько 10% роздрібного ринку, тобто приблизно вдвічі менше. Обсяг українського e-commerce у 2025 році оцінювали у 256 млрд грн.  І тепер це добра новина.

Решта торгівлі, як супермаркети, невеликі магазини, ринки, базари, ярмарки та прямі закупівлі у місцевих виробників – розосереджені.

У великих містах роль мереж справді значна. Але в районних центрах і невеликих містах люди досі часто купують овочі, м’ясо, молочні продукти та інші повсякденні товари на ринках і в невеликих магазинах.

Цю систему можна називати недостатньо модернізованою або навіть архаїчною. Проте під час війни її специфіка стає перевагою.

Українська торгівля не залежить від одного маркетплейсу, одного великого складу або єдиного каналу доставки. Якщо пошкоджено склад однієї компанії, товар можна купити в іншій мережі, у невеликому магазині або на базарі, від виробника.

Це не означає, що удари минуть без наслідків. Компанії втратять товар і обладнання, змушені будуть змінювати маршрути, орендувати інші склади та витрачати більше на безпеку. Частина цих витрат згодом може потрапити в ціну.

Але удар по складу – це ще не удар по всій системі торгівлі. Особливо у найближчій тактичній перспективі.

Стратегічно українці можуть зіткнутися з тимчасовими незручностями, але не з порожніми полицями. Парадокс полягає в тому, що архаїчність української торгової системи стала однією із запорук її стійкості. Бо Україна все ще виробляє набагато більше, ніж споживає й  продає.

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Теги: війна економіка торгівля продукти інтернет

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Михайло Непран

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