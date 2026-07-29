«Дежавю з 90-х». Біля метро в Києві розгорнулася стихійна торгівля простроченими продуктами
Журналіст Костянтин Грубич показав стихійний ринок біля метро у Києві, де з землі продають продукти з простроченим терміном придатності
У Києві біля станції метро «Лівобережна» зафіксували стихійну торгівлю молочними продуктами, сиром та яйцями від відомих виробників просто з тротуару. На ситуацію звернув увагу телеведучий та експерт із якості товарів Костянтин Грубич, опублікувавши відповідні фото у своєму Facebook., інформує «Главком».
За словами журналіста, ситуація нагадує найгірші практики минулого, адже швидкопсувні харчі продаються влітку під відкритим небом без жодного дотримання температурного режиму чи санітарних норм.
«Коли я побачив це біля станції метро «Лівобережна», просто не повірив власним очам. Спершу подумав, що це якесь дежавю з 90-х. Але ні, це сьогоднішній Київ: прямо на тротуарі, біля дороги, на землі стоять пляшки з молочними продуктами, кисломолочний сир, яйця та інші харчі сумнівного походження. Це навіть не просто стихійна торгівля. Це потенційна отрута», – наголосив Грубич.
Експерт підкреслив, що такі продукти потребують обов'язкового зберігання в холодильниках, а продаж із землі прямо заборонений законом. На підтвердження своїх слів він опублікував кілька фотографій, на яких один із питних йогуртів продавався взагалі без пластикової кришки (лише під фольгою), а термін придатності іншого товару закінчився ще 23 липня, хоча знімок робився 28 липня.
Грубич також висловив здивування бездіяльністю правоохоронних органів, які зазвичай уважні до правопорушень, але подібні точки ніби не помічають.
Публікація журналіста спровокувала гостру дискусію в соцмережах. У коментарях дописувачі висловили декілька версій походження цих товарів – від «списання» з мережевих супермаркетів за сприяння менеджерів до нелегального продажу гуманітарної допомоги.
Думки читачів щодо цього явища розділилися:
- Питання виживання: частина коментаторів зазначила, що стихійна торгівля простроченими харчами процвітає через бідність та низькі пенсії, адже для багатьох людей це єдина можливість купити хоч якісь продукти за мінімальні гроші.
- Смертельний ризик: інші дописувачі зауважили, що така «економія» є ілюзорною, оскільки вживання простроченої молочки, яка годинами стояла на спеці, загрожує важкими отруєннями та ботулізмом, а подальше лікування коштуватиме значно дорожче за зекономлені гривні.
Також кияни зазначають у коментарях, що аналогічні осередки торгівлі з землі простроченими продуктами регулярно з'являються й в інших районах столиці, зокрема поблизу станції метро «Почайна».
Нагадаємо, м'ясо птиці – один із найпопулярніших продуктів у раціоні українців, тому до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надходить велика кількість звернень щодо якості цього продукту. Щоб допомогти покупцям зробити правильний вибір, «Главком» разом з Держспоживслужбою підготував декілька порад, як придбати свіже м'ясо птиці.
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