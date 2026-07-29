«Дежавю з 90-х». Біля метро в Києві розгорнулася стихійна торгівля простроченими продуктами

Журналіст Костянтин Грубич показав стихійний ринок біля метро у Києві, де з землі продають продукти з простроченим терміном придатності

У Києві біля станції метро «Лівобережна» зафіксували стихійну торгівлю молочними продуктами, сиром та яйцями від відомих виробників просто з тротуару. На ситуацію звернув увагу телеведучий та експерт із якості товарів Костянтин Грубич, опублікувавши відповідні фото у своєму Facebook., інформує «Главком».

За словами журналіста, ситуація нагадує найгірші практики минулого, адже швидкопсувні харчі продаються влітку під відкритим небом без жодного дотримання температурного режиму чи санітарних норм.

«Коли я побачив це біля станції метро «Лівобережна», просто не повірив власним очам. Спершу подумав, що це якесь дежавю з 90-х. Але ні, це сьогоднішній Київ: прямо на тротуарі, біля дороги, на землі стоять пляшки з молочними продуктами, кисломолочний сир, яйця та інші харчі сумнівного походження. Це навіть не просто стихійна торгівля. Це потенційна отрута», – наголосив Грубич.

Торгівля продуктами з землі біля станції метро «Лівобережна» фото: Костянтин Грубич/Facebook

Експерт підкреслив, що такі продукти потребують обов'язкового зберігання в холодильниках, а продаж із землі прямо заборонений законом. На підтвердження своїх слів він опублікував кілька фотографій, на яких один із питних йогуртів продавався взагалі без пластикової кришки (лише під фольгою), а термін придатності іншого товару закінчився ще 23 липня, хоча знімок робився 28 липня.

На фото серед усього асортименту чітко видно дату лише на «Ростішці»: її термін придатності вже закінчився фото: Костянтин Грубич/Facebook

Грубич також висловив здивування бездіяльністю правоохоронних органів, які зазвичай уважні до правопорушень, але подібні точки ніби не помічають.

Допис Костянтин Грубича скриншот

Публікація журналіста спровокувала гостру дискусію в соцмережах. У коментарях дописувачі висловили декілька версій походження цих товарів – від «списання» з мережевих супермаркетів за сприяння менеджерів до нелегального продажу гуманітарної допомоги.

Думки читачів щодо цього явища розділилися:

Питання виживання : частина коментаторів зазначила, що стихійна торгівля простроченими харчами процвітає через бідність та низькі пенсії, адже для багатьох людей це єдина можливість купити хоч якісь продукти за мінімальні гроші.

: частина коментаторів зазначила, що стихійна торгівля простроченими харчами процвітає через бідність та низькі пенсії, адже для багатьох людей це єдина можливість купити хоч якісь продукти за мінімальні гроші. Смертельний ризик: інші дописувачі зауважили, що така «економія» є ілюзорною, оскільки вживання простроченої молочки, яка годинами стояла на спеці, загрожує важкими отруєннями та ботулізмом, а подальше лікування коштуватиме значно дорожче за зекономлені гривні.

Також кияни зазначають у коментарях, що аналогічні осередки торгівлі з землі простроченими продуктами регулярно з'являються й в інших районах столиці, зокрема поблизу станції метро «Почайна».

Що думають користувачі мережі про продаж товарів з земля із терміном придатності, що сплив кілька днів тому скриншот

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Нагадаємо, м'ясо птиці – один із найпопулярніших продуктів у раціоні українців, тому до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надходить велика кількість звернень щодо якості цього продукту. Щоб допомогти покупцям зробити правильний вибір, «Главком» разом з Держспоживслужбою підготував декілька порад, як придбати свіже м'ясо птиці.