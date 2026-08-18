В Україні стрімко дорожчає білокачанна капуста

Наразі ціна на капусту в Україні в середньому на 59% вища, ніж за аналогічний період минулого року

Головною причиною зростання цін є виражений дефіцит пропозиції на ринку

В Україні зафіксовано стрімке зростання цін на білокачанну капусту нового врожаю. За даними EastFruit, лише за останній тиждень вартість овоча зросла в середньому на 37%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни підвищилися на 59%. Про це пише «Главком».

Наразі українські сільгоспвиробники відвантажують білокачанну капусту по 15-22 грн за кілограм, тоді як тижнем раніше максимальна ціна не перевищувала 18 грн за кілограм. Головною причиною цінового стрибка аналітики називають виражений дефіцит пропозиції на ринку, оскільки більшість господарств вже завершили реалізацію ранніх сортів, а масовий збір та продаж пізньої капусти ще не розпочався.

Ситуацію з постачанням додатково ускладнила аномальна спека, яка уповільнила дозрівання нового врожаю, а також активне поширення хвороб і шкідників на полях. Через це якість частини овочів суттєво погіршилася, що спричинило брак якісної продукції.

Зважаючи на те, що попит з боку покупців залишається високим, а обсяги пропозиції обмеженими, українські фермери планують і надалі підвищувати відпускні ціни у разі збереження поточних темпів продажів.

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що попри російські удари по складах і розподільчих центрах торговельних мереж, дефіциту продуктів в Україні наразі немає. Суттєвого зростання цін через наслідки атак також не очікується.

За словами міністра, російські атаки призвели до порушення роботи окремих логістичних маршрутів. Водночас ситуація залишається контрольованою, а підстав говорити про нестачу продовольства немає.

До слова, Україна у першому півріччі 2026 року імпортувала агропродовольчої продукції на $4,7 млрд – це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.