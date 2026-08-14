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Економічний експерт побував у «Сільпо» і розповів, що його вразило (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Економічний експерт побував у «Сільпо» і розповів, що його вразило (відео)
У супермаркеті вже з'явилися банани та основні сезонні овочі
скриншот відео

Асортимент продуктів у мережі «Сільпо» дещо відрізняється від того, що був до обстрілу, але полиці активно наповнюються

На тлі панічних чуток про можливий дефіцит продуктів через російські удари по логістичних складах у столичних супермаркетах з'являється дедалі більше товару. Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран відвідав вранці 14 серпня один із київських магазинів мережі «Сільпо» та показав реальний стан справ із продуктами, інформує «Главком».

На відео видно, як працівники супермаркету саме розвантажують нові палети з томатами. На полиці також повернулися банани, яких не було кілька днів. У наявності є весь асортимент овочів «борщового набору», а також баклажани, кабачки та перець.

У м’ясному відділі вибір помірний, але продукція на полицях є. Відновлюється асортимент і в молочному відділі: покупцям пропонують молоко, кисломолочну продукцію, сметану та йогурти. Окрім цього, у продажу є яйця – як фасовані, так і в лотках по 30 штук.

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Михайло Непран не назвав точної адреси супермаркету, проте наочно продемонстрував, що торговельні мережі поступово відновлюють постачання товарів.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня після російського удару вогонь охопив розподільчі центри мережі «Сільпо». Внаслідок атаки загинули шестеро працівників компанії. Через це супермаркети Києва та інших регіонів зіштовхнулися з тимчасовими затримками із постачанням окремих категорій товарів.

Від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям.

Звернення до покупців в одному з супермаркетів Києва після знишення ворогом логістичних хабів
Звернення до покупців в одному з супермаркетів Києва після знишення ворогом логістичних хабів
фото: glavcom.ua

У Fozzy Group зазначили, що зазнали значних матеріальних втрат, однак найтяжчим наслідком атаки назвали загибель працівників. Через пошкодження розподільчих центрів виникли проблеми з логістикою та постачанням продукції до магазинів. Тому на полицях супермаркетів мережі певний час можуть бути відсутні окремі товари. У компанії розраховують, що вже до Дня Незалежності, 24 серпня, вдасться повернутися до звичного наповнення полиць.

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Теги: Київ продукти обстріл Сільпо супермаркет

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