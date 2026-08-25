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Справ про рейдерство в Україні за рік поменшало на третину

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Справ про рейдерство в Україні за рік поменшало на третину
До суду доходить кожна дев'ята справа
фото з відкритих джерел

Статистика рейдерства 2026 року показує п'ятикратне падіння за 5 років

В Україні зафіксовано суттєве зменшення кількості проваджень щодо рейдерства. За перші сім місяців 2026 року Генеральна прокуратура України облікувала 103 такі справи, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

Загалом з 2021 року кількість справ про рейдерство скоротилася в п'ять разів. У середньому правоохоронці реєструють близько 15 випадків на місяць, а піковим місяцем року наразі став березень із 31 відктритим провадженням.

Левова частка усіх справ стосується підроблення документів, які подають для державної реєстрації компаній та ФОП. За цією статтею відкрито 74 провадження, що становить майже 72% від загальної кількості. Водночас 17 справ зареєстровано через протиправне заволодіння майном підприємств, а 12 проваджень стосуються протидії законній господарській діяльності.

Разом з тим, попри загальне скорочення справ про рейдерство, побільшало проваджень за протиправне заволодіння майном підприємств. Їх вже більше, ніж за весь минулий рік. Частка таких проваджень також зросла більш ніж удвічі: з 7% у 2025-му до 17% цьогоріч. Підозру наразі вручили лише у кожній п’ятій справі – у 21 зі 103 проваджень. До суду направлено 11 справ. Усі вони стосуються підроблення документів, а за статтями про протидію законній господарській діяльності та протиправне заволодіння майном жодне провадження цьогоріч до суду не дійшло.

До слова, за перші сім місяців 2026 року іноземці відкрили в Україні 709 нових компаній. Це на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зареєстровано 672 такі компанії. Власниками нових бізнесів стали громадяни 65 країн, а найбільше компаній цього року зареєстрували громадяни Китаю.

Українські банки за перше півріччя 2026 року отримали 54,07 млрд грн чистого прибутку – до сплати податків показник сягав 108,57 млрд грн, що на 9% більше, ніж торік. Основна частина прибутку зосереджена у десяти найбільших банках – 47,68 млрд грн, або 88% усього результату сектору. До топ-10 увійшли три державні банки, п'ять установ з іноземним капіталом і два банки з приватним капіталом.

Найбільше, як і раніше, продемонстрував державний ПриватБанк – 24,56 млрд грн, 45% усього прибутку банківської системи. Втім, це майже на третину менше, ніж рік тому, коли банк показав 34,88 млрд грн – тобто на тлі зростання всього сектору на 9% сам лідер помітно просів. На другому місці – Універсал Банк, на базі якого працює monobank, з результатом 3,85 млрд грн, на третьому – Райффайзен Банк із 3,57 млрд грн.

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Теги: суд розслідування рейдерство прокуратура

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