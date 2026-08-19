Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Вирощування лохини в Україні втрачає рентабельність

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Вирощування лохини в Україні втрачає рентабельність
Лохина досить морозостійка культура і може вирощуватися майже на всій території України
фото з відкритих джерел

Сталося перенасичення ринку свіжої ягоди

Стрімке збільшення площ під насадженнями лохини в Україні та їхній вихід у повне плодоношення спричинили поступове перенасичення ринку свіжої ягоди, що призвело до падіння реалізаційних цін та зниження загальної прибутковості бізнесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AgroWeek.

За словами керівника компанії USPA Fruit Володимира Гуржія, за останні 20 років культура пройшла шлях від маловідомої ніші до одного з головних експортних товарів країни, однак нинішній надлишок пропозиції тисне на ціни. Ситуацію ускладнює постійне зростання собівартості вирощування через дорожчання догляду за насадженнями, логістики та енергоносіїв.

Індикатором перенасичення ринку став масовий розвиток заморожування та переробки: якщо раніше практично весь урожай намагалися реалізувати у свіжому вигляді, то зараз м'яку та перезрілу ягоду спрямовують на заморозку.

Крім того, значна частина української лохини постачається до Європи для подальшого фасування під іноземними брендами, що позбавляє вітчизняних садівників високої доданої вартості та змушує шукати нові шляхи оптимізації витрат і диверсифікації збуту.

Раніше повідомялося, що в Україні зафіксовано стрімке зростання цін на білокачанну капусту нового врожаю. За даними EastFruit, лише за останній тиждень вартість овоча зросла в середньому на 37%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни підвищилися на 59%.

Наразі українські сільгоспвиробники відвантажують білокачанну капусту по 15-22 грн за кілограм, тоді як тижнем раніше максимальна ціна не перевищувала 18 грн за кілограм. 

Теги: ринок продукти ягода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подорожчання дизпального збільшує собівартість виробництва і додає аграріям нових збитків
16 тонн зерна за тонну дизеля. Аграрії підійшли до межі Продовольча безпека
8 серпня, 15:30
Погодні ризики та скорочення посівів можуть зменшити світове виробництво пшениці
Світ може втратити 23 млн тонн пшениці: названо причини
5 серпня, 11:18
Аграрний імпорт України за пів року зріс на 8%
Які 10 закордонних продуктів заполонили український ринок: список
11 серпня, 09:33
У деяких супермаркетах спорожніли полиці з основними продуктами
Цукру немає, борошна теж. Що відбувається у київських супермаркетах: дефіцит чи ажіотаж? (фото)
15 серпня, 20:50
Український ринок металургії дедалі активніше займає імпортна продукція
Українська металургія втрачає виробництво та експорт через війну, CBAM і нові обмеження ЄС, – ЗМІ
20 липня, 14:25
На ярмарках можна придбати свіжі сезонні овочі, фрукти та м'ясо
У Києві на вихідних 25-26 липня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
25 липня, 07:04
Газовидобувні підприємства продовжують працювати під російськими ударами та потребують значних інвестицій
Контрольований експорт надлишкового газу може дати компаніям кошти на відновлення після атак – ICC Ukraine
25 липня, 18:55
Основу делікатесних паштетів з качиної та гусячої печінки складають свинина та свиняче сало
Фуагра зі свині. Виробник паштету здивував складом свого продукту (фото)
31 липня, 16:56
Експерт наголосив, що перегляд цінових обмежень міг би зробити роботу такої генерації економічно можливою
Прайс-кепи могли б повернути в роботу дорогу генерацію під час дефіциту – експерт
16 серпня, 18:09

Економіка

Вирощування лохини в Україні втрачає рентабельність
Вирощування лохини в Україні втрачає рентабельність
Зберегти обороноздатність без промисловості не вийде – звернення металургів до нового уряду
Зберегти обороноздатність без промисловості не вийде – звернення металургів до нового уряду
Асоціація газовидобувних компаній підтримала обмежений експорт газу з можливістю негайної зупинки
Асоціація газовидобувних компаній підтримала обмежений експорт газу з можливістю негайної зупинки
Контрольований експорт може підтримати видобуток, який досі не відновився до довоєнного рівня – експерт
Контрольований експорт може підтримати видобуток, який досі не відновився до довоєнного рівня – експерт
Аналітики розрахували наслідки блокування морського експорту для української металургії
Аналітики розрахували наслідки блокування морського експорту для української металургії
Росіяни зберегли частки в ювелірних компаніях України
Росіяни зберегли частки в ювелірних компаніях України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
137K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
112K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
76K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Вчора, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Вчора, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Вчора, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Вчора, 16:37
В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua