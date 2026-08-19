Вирощування лохини в Україні втрачає рентабельність

Лохина досить морозостійка культура і може вирощуватися майже на всій території України

Сталося перенасичення ринку свіжої ягоди

Стрімке збільшення площ під насадженнями лохини в Україні та їхній вихід у повне плодоношення спричинили поступове перенасичення ринку свіжої ягоди, що призвело до падіння реалізаційних цін та зниження загальної прибутковості бізнесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AgroWeek.

За словами керівника компанії USPA Fruit Володимира Гуржія, за останні 20 років культура пройшла шлях від маловідомої ніші до одного з головних експортних товарів країни, однак нинішній надлишок пропозиції тисне на ціни. Ситуацію ускладнює постійне зростання собівартості вирощування через дорожчання догляду за насадженнями, логістики та енергоносіїв.

Індикатором перенасичення ринку став масовий розвиток заморожування та переробки: якщо раніше практично весь урожай намагалися реалізувати у свіжому вигляді, то зараз м'яку та перезрілу ягоду спрямовують на заморозку.

Крім того, значна частина української лохини постачається до Європи для подальшого фасування під іноземними брендами, що позбавляє вітчизняних садівників високої доданої вартості та змушує шукати нові шляхи оптимізації витрат і диверсифікації збуту.

Раніше повідомялося, що в Україні зафіксовано стрімке зростання цін на білокачанну капусту нового врожаю. За даними EastFruit, лише за останній тиждень вартість овоча зросла в середньому на 37%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни підвищилися на 59%.

Наразі українські сільгоспвиробники відвантажують білокачанну капусту по 15-22 грн за кілограм, тоді як тижнем раніше максимальна ціна не перевищувала 18 грн за кілограм.