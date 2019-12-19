В «Укрспирті» пояснили, як держава попіклувалась про працівників заводів, які будуть приватизовані



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Сергій Блескун стверджує, що люди звільнені з приватизованих спиртзаводів зможуть піти працювати на інші аграрні підприємства

«Після приватизації необхідно провести перекваліфікацію працівників спиртзаводів», - вважають в уряді

Керівник державного підприємства «Укрспирт» Сергій Блескун розповів в інтерв’ю «Главкому», що нові власники спиртзаводів, які продасть держава, змушені будуть зберегти до 70% штату до липня 2021 року.

За словами Блескуна, якщо завтра хтось купить завод в «Укспирту», то він не матиме права звільнити усіх співробітників. «70% штатних посад (не прізвищ!) він повинен залишити на заводі до моменту відкриття ринку. Ця норма, з одного боку, обмежує майбутнього покупця, але з іншого – дає соціальну гарантію для людей, які зараз працюють на заводі», - наголосив голова «Укрспирту».

Блескун зазначив, якщо ж інвестор зробить модернізацію підприємства і йому потрібно буде менше людей, то «з урахуванням відкриття ринку землі, треба буде провести перекваліфікацію працівників спиртзаводів».

«Їх можна буде навчити і запропонувати для працевлаштування іншим аграрним підприємствам. Але, за великим рахунком, якщо навіть завод перепрофілюється, то з’явиться якийсь інший бізнес, якому знадобляться люди», - впевнений голова «Укрспирту.

Нагадаємо, 13 грудня в Україні набув чинності закон про скасування держмонополії на виробництво спирту. 3 грудня Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту, яка діє в нашій країні вже 25 років. 11 грудня глава держави підписав ухвалений депутатами закон, що, як сподівається влада, допоможе детінізувати спиртову галузь.

Сергія Блескуна призначено виконувачем обов'язків директора ДП «Укрспирт» 23 жовтня 2019 року. До призначення Блескун був позаштатним радником міністра економіки Тимофія Милованова з питань реформування спиртової галузі та керував чайною компанією MaxFoods Europe, «Май Україна». Власник якої Ігор Лисиненко – громадянин РФ, який постійно мешкає на Мальті, колишній депутат Держдуми РФ від фракції «Єдина Росія».

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