НАБУ завершило розслідування справи про розкрадання 93 млн грн в «Укрзалізниці»



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Восьми підозрюваним надали матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду, - НАБУ

Підозрювані протягом грудня 2015–березня 2017 рр. організували закупівлю для ПАТ «Укрзалізниця» стрілочної продукції за завищеними цінами

Детективи НАБУ завершили розслідування фактів заволодіння 93,28 млн грн ПАТ «Укрзалізниця». Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як встановило слідство, підозрювані протягом грудня 2015–березня 2017 рр. організували закупівлю для ПАТ «Укрзалізниця» стрілочної продукції за завищеними цінами з залученням підконтрольних підприємств-посередників й у такий спосіб заволоділи коштами філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» в сумі близько 93,28 млн гривень.

НАБУ повідомляє, що восьми підозрюваним відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду. Йдеться про голову правління - генерального директора виробника стрілочної продукції; першого заступника генерального директора виробника стрілочної продукції; засновника - директора фіктивної компанії-переможця торгів; директора компанії-посередника; трьох співробітників Філії Центр забезпечення виробництва ПАТ «Українська залізниця»; екс-першого заступника керівника Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, Солом’янський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи трьом особам, затриманим за підозрою у заволодінні 93,2 млн гривень філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця». Слідчими суддями стосовно двох підозрюваних осіб обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, ще одній особі обрано заставу в розмірі 1,921 млн гривень.

Зазначимо, детективи НАБУ 17 січня повідомили шести особам про підозру у заволодінні понад 98 млн грн ПАТ «Укрзалізниця» в результаті закупівлі пального за завищеними цінами.