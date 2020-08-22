Viber відреагував на придушення протестів у Білорусі і закрив офіс в Мінську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розробник месенджера Viber перевів своїх співробітників в Мінську на дистанційну форму роботи

Гендиректор Viber зазначив, що з початку протестних акцій в Мінську було затримано двоє співробітників розробника

Гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа заявив, що компанія виступає проти будь-яких форм насильства та якщо ситуація не покращиться, інвестиції в Білорусь можуть припиниться.

Про це він розповів в інтерв’ю Forbes.

Також повідомляється, що розробник месенджера Viber перевів своїх співробітників в Мінську на дистанційну форму роботи через ризик захоплення офісу.

«Минулого тижня ми дізналися, що деякі офіси компаній, таких як Uber і Яндекс, були захоплені озброєними людьми. Негайно ми вирішили закрити свій офіс. Він був відкритий, але в ньому працювало близько 15-20% від звичайної кількості людей через коронавірус «, – розповів він в інтерв’ю журналу Forbes.

Гендиректор Rakuten Viber зазначив, що з початку протестних акцій в Мінську було затримано двоє співробітників розробника.

«Може бути, якщо ситуація не покращиться, ми не будемо більше інвестувати в Білорусь. Таке може бути, тому що ми не можемо інвестувати в країну, де люди живуть в страху. Це неможливо», – підкреслив глава компанії.

Viber є одним з найвідоміших міжнародних IT-проектів зі списку резидентів білоруського Парку високих технологій. Однак масові протести проти президента Олександра Лукашенка і обраний спосіб їх придушення змусили компанію відреагувати таким чином.

Нагадаємо, в Україні у вересні 2019 року найпопулярнішим додатком став Viber.