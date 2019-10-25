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    Суспільство

    В Україні назвали найпопулярніший додаток

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    За останні три роки кількість інтернет користувачів в Україні зросла на 6-7% - В Україні назвали найпопулярніший додаток
    За останні три роки кількість інтернет користувачів в Україні зросла на 6-7%

    Viber на сьогодні встановлений на 9 з 10 смартфонів - дослідження

    В Україні у вересні цього року найпопулярнішим додатком став Viber.

    Такі дані оприлюднила Ітернет асоціація України.

    Зазначається, що Viber на сьогодні встановлений на 9 з 10 смартфонів, що значно випереджає інші додатки для спілкування.

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    «Мільйони українців використовують Viber щодня, і наш головний пріоритет - це гарантія безпеки спілкування. Сьогодні Viber є найбезпечнішим додатком на ринку, оскільки все, що відбувається в ньому - обмін повідомленнями, дзвінки, відправка фотографій, відео - за замовчуванням захищене наскрізним шифруванням», - прокоментував генеральний директор Viber Джамел Агауа.

    В Асоціації також відзначили, що за останні три роки кількість інтернет користувачів в Україні зросла на 6-7%, і сьогодні майже всі українці у віці до 35 років використовують інтернет.

     Однією з основних причин зростання цих показників є збільшення кількості використання смартфонів. 22% українців користуються ними на регулярній основі.

    Крім цього зріс показник проникнення інтернету в селах і невеликих містах. У цих населених пунктах показник поступово наближається до даних у великих містах.

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