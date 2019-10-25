В Україні назвали найпопулярніший додаток



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За останні три роки кількість інтернет користувачів в Україні зросла на 6-7%

Viber на сьогодні встановлений на 9 з 10 смартфонів - дослідження

В Україні у вересні цього року найпопулярнішим додатком став Viber.

Такі дані оприлюднила Ітернет асоціація України.

Зазначається, що Viber на сьогодні встановлений на 9 з 10 смартфонів, що значно випереджає інші додатки для спілкування.

«Мільйони українців використовують Viber щодня, і наш головний пріоритет - це гарантія безпеки спілкування. Сьогодні Viber є найбезпечнішим додатком на ринку, оскільки все, що відбувається в ньому - обмін повідомленнями, дзвінки, відправка фотографій, відео - за замовчуванням захищене наскрізним шифруванням», - прокоментував генеральний директор Viber Джамел Агауа.

В Асоціації також відзначили, що за останні три роки кількість інтернет користувачів в Україні зросла на 6-7%, і сьогодні майже всі українці у віці до 35 років використовують інтернет.

Однією з основних причин зростання цих показників є збільшення кількості використання смартфонів. 22% українців користуються ними на регулярній основі.

Крім цього зріс показник проникнення інтернету в селах і невеликих містах. У цих населених пунктах показник поступово наближається до даних у великих містах.