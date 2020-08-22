Українські шахтарі відповіли Лукашенко: ніхто не поїде у Білорусь



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Шахтарі з України не збираються їхати у Білорусь на «запрошення» Лукашенка

Шахтарі – «одна із самих солідарних каст у світі»

Українські шахтарі не мають наміру їхати до Білорусі не заробітки на заміну побратимам, які страйкують проти незаконного режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту на агрокомбінат «Дзержинський» дозволив собі погрожувати страйкарям тим, що на робочі місця протестуючих приїдуть «безробітні шахтарі з України», – нагадав Волинець

За його словами, шахтарі – одна із самих солідарних каст у світі.

«Запевняю, що ніхто з українських шахтарів не збирається їхати до Білорусі, щоб виступити в якості штрейкбрехерів!», – додав очільник профіспілки.

Волинець підкреслив, що незалежна профспілка гірників України звертається до своїх білоруських колег зі словами підтримки та вимагає від Олександра Лукашенка не згадувати славетне ім’я волелюбних українських гірників у своїх політичних інтересах.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце можуть приїхати безробітні шахтарі з України.

Раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.

Зазначимо, Україна змінила умови безвізового режиму з Білоруссю; зокрема, тепер для виїзду в цю країну необхідний біометричний паспорт для закордонних поїздок. Раніше потрапити до Білорусі можна було по внутрішньому паспорту.

Разом з тим прикордонна служба України посилила охорону кордону з Білоруссю. Це в першу чергу пов'язано з останніми подіями у цій країні на тлі виборів президента Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

19 серпня стало відомо, що лідери ЄС не визнають результатів виборів у Білорусі.

Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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