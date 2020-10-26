Вимога списувати вагони тільки через вік – дуже нелогічна і незрозуміла, – експерт



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«Політика «Укрзалізниці» має бути спрямована на те, щоб покращувати стан вагонів, а не виводити з експлуатації хорошої якості вагони лише через вік»

Списання залізничних вагонів через вік – є нелогічним, важливий їх технічний стан. Про це заявив голова Асоціації виробників цементу України «Укрцемент» Павло Качур, коментуючи ініціативу Мінінфраструктури обмежити строки експлуатації вагонів.

«Дуже нелогічною і незрозумілою є вимога року випуску. Очевидно, якщо ми говоримо про будь-який вагон, чи це цементовоз чи це інший вагон, то в першу чергу важливо для безпеки є його технічний стан, а не рік випуску. Тому що рік випуску може бути і великий, а технічний стан добрий. А може бути і навпаки», – розповів Качур.

На його думку, політика «Укрзалізниці» має бути спрямована на те, щоб покращувати технічний стан вагонів, а не виводити з експлуатації хорошої якості вагони виключно через вік.

Він також звернув увагу, що від такого рішення постраждає, перш за все, сама «Укрзалізниця», якій доведеться списати значну кількість вагонів, що викличе їх дефіцит. Зокрема, це стосується вагонів-цементовозів.

«Декілька цифр, які стосуються вагонів-цементовозів. Якщо ми говоримо по Україні сьогодні, то це 7600 вагонів, включаючи і вагони залізниці, і вагони приватних компаній. Так найбільший ризик в УЗ по терміну експлуатації вагонів. Якщо напряму слідувати проекту наказу, який сьогодні готує міністерство, то залізниця сама собі створить проблеми, які не буде знати, як вирішити. Тому що масних цементовозів у них не вистачає, тільки 1167 цементовозів виведені з експлуатації через технічний стан», – пояснив Качур.

Раніше президент «Центру аграрної логістики та інфраструктури» Владислав Белах заявив, що через скорочення терміну експлуатації вагонів постраждає перш за все «Укрзалізниця», яка змушена буде списати багато своїх старих вагонів.

У свою чергу в «Укрметалургпромі» вважають, що прийняття Мінінфраструктури рішення про обмеження терміну використання вантажних вагонів понад нормативний термін призведе до дефіциту вагонів і скорочення промислового виробництва.