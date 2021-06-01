«Вінницягаз» завершив повністю процедуру анбандлінгу

Усі проведені дії з анбандлінгу АТ «Вінницягаз» отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства

АТ «Вінницягаз» вийшов із засновників компанії-постачальника ТОВ «Вінницягазгаз Збут». Таким чином було виконано всі умови анбандлінгу згідно Директиви 2009/73/ЄС. Попередньо було завершено поділ юридичної, інформаційної та облікової діяльності, які отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства у 2020 році.

АТ «Вінницягаз» завершив процедуру виходу зі складу засновників ТОВ «Вінницягаз Збут», тим самим повністю виконав умови ефективного анбандлінгу, як з позиції українського, так і європейського законодавства.

«Вихід зі складу засновників – тобто повне розділення власності – є вищим рівнем анбандлінгу. Якщо в Євросоюзі, при розділенні операторів ГРМ і компаній-постачальників допускається збереження міноритарних пакетів акцій, то АТ «Вінницягаз» провів більш жорстке дотримання норм європейського законодавства при проведенні процесу анбандлінгу в Україні. Таким чином, забезпечено відсутність будь-якого впливу на прийняття рішень і операційну роботу компаній-постачальників відповідно до антимонопольних норм ЄС», – відмітив голова правління АТ «Вінницягаз» Олександр Кривак.

Компанія послідовно, починаючи з липня 2015 року, реалізувала усі етапи анбандлінгу, з дотриманням термінів і процедур, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», а також відповідно до норм Директиви 2009/73/ЄС у рамках Третього енергетичного пакету:

юридичний поділ, створення незалежної компанії-постачальника;

функціональний розподіл, забезпечений як за рахунок поділу управління, так і незалежної роботи керівництва;

поділ облікової діяльності, із забезпеченням повної незалежності і публічного контролю, як за рахунок публікацій на сайті АТ «Вінницягаз», так і щорічного аудиту фінансової звітності оператора ГРМ;

інформаційний поділ: від використання територіально відокремлених офісів, заборони на суміщення діяльності до підписання угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності;

поділ ідентичності компаній з використанням окремих брендів, маркетингової політики.

У повній відповідності до норм Третього енергетичного пакету, положень Директиви 2009/73/ЄС та Закону України «Про ринок природного газу», оператор ГРМ щорічно звітує у Програмі відповідності про статус анбандлінгу. Здійснює звіт спеціально уповноважена особа - комплаєнс офіцер, призначення якого узгоджує НКРЕКП.

Усі проведені дії з анбандлінгу АТ «Вінницягаз», поряд з іншими операторами ГРМ, отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства – у звіті цієї організації за 2020 рік, статус імплементації процесу анбандлінгу в Україні оцінено у 90%.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.