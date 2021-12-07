Однопартієць Тимошенко назвав Хануку шабашем і зізнався у повазі до Гітлера

Голова відділення «Батьківщини» у Хмельницькій області Шоловей зробив скандальну заяву: партія відреагувала

Голова відділення партії «Батьківщина» у Городку Хмельницької області Олександр Шоловей обурився святкуванням єврейської Хануки в Україні та зізнався у повазі до лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Однопартієць експрем'єр-міністерки України Юлії Тимошенко назвав Хануку шабашем та заявив, що чим довше спостерігає за цим єврейським святом, тим більше поважає Гітлера.

У «Батьківщині» відреагували на заяву Шоловея та заявили, що обурені несумісною із членством у партії поведінкою Шоловея, і оголосили про виключення чоловіка з політсили.

«Батьківщина» обурена антисемітським коментарем, який дозволив собі член одного з партійних осередків на Хмельниччині Олександр Шоловей. Вчинок нашого представника є неприпустимим, він перебуває поза правовим полем та переходить будь-які межі моралі. «Батьківщина» в усі часи відстоювала принципи національної та релігійної толерантності, що є засадничими для будь-якого цивілізованого суспільства. «Батьківщина» просить вибачення перед кожним, кого зачепив недолугий коментар нашого вже колишнього партійця. Партія і надалі жорстко реагуватиме на будь-які слова та дії, що можуть розцінюватися як розпалювання міжнаціональної ворожнечі, захищатиме расові, національні та релігійні права людей», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у центрі Рівного на Майдані Незалежності скоїли акт вандалізму і пошкодили Менору – була розбита велика частина ханукальних світильників (Ханукія), а також пошкоджений розподільний щит. Випадок став вже п'ятим по всій Україні фактом пошкоджень Ханукій за це велике єврейське свято – воно почалося 28 листопада і тривало до вечора 6 грудня.

Як відомо, євреї встановили у центрі Києва найбільшу Менору до святкування Хануки. Згодом у столиці сталося кілька випадків плюндрування ханукій.

Як відомо, Ізраїль назвав антисемітизмом повалення ханукії у Києві.