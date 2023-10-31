Київ вирішив у війну відреставрувати куполи Софійського собору за 80 млн грн

Переможцем тендеру визнана ТОВ «Металева покрівля груп»

Національний заповідник «Софія Київська» відреставрує покрівлі, конструктивні системи та позолоту куполів Софійського собору за майже 80 млн грн. Українці протестують проти реконструкції під час війни та звернулися до Держаудитслужби щодо недоречності проведення таких робіт. Про це свідчать дані, опубліковані на «Прозорро».

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Серед джерел фінансування вказуються державні та благодійні кошти, а також спеціальний фонд. Реставрація Софійського собору запланована на п'ять років. Переможцем тендеру визнана ТОВ «Металева покрівля груп» з кінцевою вартістю робіт 79 млн 203 тис грн.

У той же час зареєстровано низку звернень, зокрема, від Спілки ветеранів війни та фізичних осіб щодо недоречності проведення таких робіт під час війни до Держаудитслужби. Відповідь очікується.

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«Армії не вистачає зброї та оснащення! Бюджетні кошти в першу чергу мають бути спрямовані на фінансування Сил оборони України! Ця закупівля недоречна, неефективне, несвоєчасне, необгрунтоване використання бюджетних коштів», – йдеться в одному зі звернень.

Раніше повідомлялося, що «Київтеплоенерго» має намір витратити 2 млн грн на друк платіжок за тепло.