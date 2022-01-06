«Волиньгаз» власним коштом замінив близько п'яти тисяч лічильників газу споживачам

«Волиньгаз» власним коштом замінив близько п'яти тисяч лічильників газу споживачамновини компаній
Основними причинами непридатності лічильників є корозія корпусу, зношеність комплектуючих та закінчення терміну експлуатації
З початку року АТ «Волиньгаз» здійснив планову повірку понад 16 тис.побутових лічильників газу. Водночас, за рахунок газорозподільної компанії проведено заміну біля 5 тис. приладів обліку, які в ході повірки були визнані непридатними до подальшої експлуатації. Їх вартість становить близько 10 млн грн. У 2022-му АТ «Волиньгаз» планує замінити понад 6 тис лічильників газу клієнтів.
Основними причинами подальшої непридатності приладів обліку є корозія корпусу, зношеність комплектуючих та закінчення терміну експлуатації. Адже це призводить до невідповідності метрологічним характеристикам та, як наслідок, спотворює результати вимірювання обліку газу.
Наразі повірка лічильників здійснюється за рахунок коштів АТ «Волиньгаз». Тож якщо фахівці встановлять непридатність приладу обліку газу, то подальший ремонт чи заміна на новий будуть здійснені безплатно. В разі належності лічильника споживачеві, його безоплатна заміна проводиться з обмінного фонду підприємства, однак, за наявності облікового пристрою.
«Заміну лічильників, які не пройшли планову періодичну повірку державного повірника, здійснює АТ «Волиньгаз» за кошти газорозподільної компанії, що закладені НКРЕКП в тарифі на розподіл газу, – інформує головний метролог «Волиньгаз» Сергій Сьомак. – Цього року, відповідно до Інвестиційної програми та прогнозованих планових потреб, наші фахівці проведуть безплатну заміну 6 тис. лічильників у споживачів».
Під час повірки лічильників виявляють не лише відхилення у роботі та некоректне вимірювання обсягів використаного газу, а й випадки втручання у прилад. А якщо є незаконне втручання в роботу лічильника, то в такому разі споживач зобов’язаний замінити лічильник за власний кошт, а також оплатити проведення експертизи, демонтаж і встановлення приладу.