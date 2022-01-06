«Волиньгаз» власним коштом замінив близько п'яти тисяч лічильників газу споживачам

Під час повірки лічильників виявляють не лише відхилення у роботі та некоректне вимірювання обсягів використаного газу, а й випадки втручання у прилад

Основними причинами непридатності лічильників є корозія корпусу, зношеність комплектуючих та закінчення терміну експлуатації

З початку року АТ «Волиньгаз» здійснив планову повірку понад 16 тис.побутових лічильників газу. Водночас, за рахунок газорозподільної компанії проведено заміну біля 5 тис. приладів обліку, які в ході повірки були визнані непридатними до подальшої експлуатації. Їх вартість становить близько 10 млн грн. У 2022-му АТ «Волиньгаз» планує замінити понад 6 тис лічильників газу клієнтів.

Основними причинами подальшої непридатності приладів обліку є корозія корпусу, зношеність комплектуючих та закінчення терміну експлуатації. Адже це призводить до невідповідності метрологічним характеристикам та, як наслідок, спотворює результати вимірювання обліку газу.

Наразі повірка лічильників здійснюється за рахунок коштів АТ «Волиньгаз». Тож якщо фахівці встановлять непридатність приладу обліку газу, то подальший ремонт чи заміна на новий будуть здійснені безплатно. В разі належності лічильника споживачеві, його безоплатна заміна проводиться з обмінного фонду підприємства, однак, за наявності облікового пристрою.

«Заміну лічильників, які не пройшли планову періодичну повірку державного повірника, здійснює АТ «Волиньгаз» за кошти газорозподільної компанії, що закладені НКРЕКП в тарифі на розподіл газу, – інформує головний метролог «Волиньгаз» Сергій Сьомак. – Цього року, відповідно до Інвестиційної програми та прогнозованих планових потреб, наші фахівці проведуть безплатну заміну 6 тис. лічильників у споживачів».

Під час повірки лічильників виявляють не лише відхилення у роботі та некоректне вимірювання обсягів використаного газу, а й випадки втручання у прилад. А якщо є незаконне втручання в роботу лічильника, то в такому разі споживач зобов’язаний замінити лічильник за власний кошт, а також оплатити проведення експертизи, демонтаж і встановлення приладу.

АТ «Волиньгаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Волинської області.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.