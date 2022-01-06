Як Україні стримати гібридну агресію Росії

Путін буде виконувати зобов’язання, коли проти нього буде реальна сила

Прямі переговори з Путіним без участі союзників України – це шлях до капітуляції. Лише об’єднана позиція України і західних партнерів здатна стримати гібридну агресію Росії.

З самого початку я був противником того, щоб Зеленський зустрічався з ним тет-а-тет.

Це позиція слабкого, яка приведе до капітуляції

У Нормандському форматі, який виник у 2014 році, беруть участь Німеччина і Франція, хоч де-факто бере участь весь Європейський Союз. Берлін і Париж отримали на це мандат від Європейської Ради.

Ми мали потужну підтримку з боку США, коли американці за часів Трампа призначили свого спеціального представника Курта Волкера. А ще раніше – для віце-президента Джо Байдена Україна була першим пріоритетом. ЄС, США та Україна працювали разом і злагоджено.

Путін буде виконувати зобов’язання лише тоді, коли навпроти нього сидітиме сильна, авторитетна і могутня сторона. Сьогодні головна мета Путіна – розвалити цю єдність. Через «Північний потік-2», бо на його тему в ЄС немає однієї думки. А коли в ЄС немає консенсусу, тоді в реальній політиці Союз не існує.

Сербія отримує російський газ по 240 доларів за одну тисячу кубометрів, Молдова по 450 доларів, відмовившись від цілого ряду важливих європейських ініціатив

Натомість Україна на сьогоднішній день платить дві тисячі доларів.

Це ринок? Ні, це шантаж і корупційне ведення своєї зовнішньої політики для популяризації «русского мира». Для нас головне, щоб ЄС купував газ на російсько-українському кордоні, бо це гарантує відсутність корупційних схем і політичного шантажу.

Інструментами гібридної війни Кремля є міграційна політика, енергетичний шантаж і втручання у вибори.

Не йдеться лише про втручання у вибори в США, Німеччині, Нідерландах, Австрії чи Україні. Способи полегшення російського втручання прості: достатньо ввести електронне голосування, щоб російським хакерам зручніше було малювати результати.

І згодом повести Зеленського дорогою Януковича і Лукашенка, щоб він став нелегітимним.

Україні потрібно робити висновки з помилок інших і не прирікати свою країну на подібні виклики.

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Джерело: блог Петра Порошенка

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