На Закарпатті у 2021 році газифіковано 1100 нових помешкань

Найбільшу кількість осель газифіковано на Мукачівщині та Ужгородщині

Впродовж 2021 року було газифіковано 396 приватних будинків та 704 квартир у багатоквартирних будинках. Найбільшу кількість осель газифіковано на Мукачівщині та Ужгородщині.

Останнім об’єктом, куди провели газ у 2021 році, стало село Вільхівці на Тячівщині. Наразі тут мають змогу використовувати газ ще у 243 домогосподарствах. Фахівці провели необхідні роботи для запуску, забезпечили відповідний тиск газу, налагодили роботу газорегулюючого обладнання.

«Приєднання до газової мережі та, власне, пуск газу – складний технологічний процес, який варто довірити тільки фахівцям. Те, наскільки комфортним буде споживання газу, залежить від багатьох етапів процесу газифікації – від будівництва зовнішніх та внутрішніх газових мереж, до індивідуального підбору газового обладнання», – пояснила директор з капітального будівництва АТ «Закарпатгаз» Наталія Черняк.

Для того, щоб скористатися цією послугою компанії, закарпатцям достатньо звернутися до 104.ua клієнтського простору, написати заяву та надати необхідний пакет документів. Допоможе у цьому Персональний менеджер. Він врахує усі побажання клієнта, познайомить з повним переліком послуг та товарів, а також надасть вичерпну консультацію.

Наразі АТ «Закарпатгаз» забезпечує розподіл газу для більш ніж 276 тисяч споживачів у категорії «населення», 2 тисячі бюджетних організацій та майже 5 тисяч промислових та комунальних об’єктів. Крім того, послугами АТ «Закарпатгаз» користуються 10 об’єктів теплокомуненерго, а також майже 600 релігійних організацій краю. Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує компанія, становить 7,5 тисяч кілометрів.